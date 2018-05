​VÍDEO Declaren els últims quatre bombers investigats en la macrocausa per delicte d'odi a Reus l'1-O

Tres dones amb un ram de ginesta, per lliurar-lo als bombers citats a declarar a Reus Foto: ACN

Quatre dels nou bombers investigats per suposats delictes d'odi després del referèndum han comparegut aquest dilluns al matí als jutjats de Reus . S'han acollit al seu dret a no declarar i s'han limitat a respondre les preguntes dels seus advocats. Amb crits de "No esteu sols", prop d'un centenar de persones han rebut els bombers, que han arribat tots quatre alhora abans de les deu del matí.Just abans d'entrar, se'ls ha lliurat un ram de ginesta a cadascun d'ells. S'ha desplegat una gran pancarta de denúncia pels presos polítics, on apareixien cascs de bombers, a més de la del col·lectiu d'Avis per la Llibertat de Reus. En poc més d'una hora, els quatre bombers han sortit del jutjat. Són els darrers en estar citats, després que ja ho hagin fet cinc companys més -en tres jornades diferents. Els advocats voluntaris de l'1 d'octubre confien que siguin les últimes diligències d'aquesta macrocausa que porta el jutjat d'instrucció 2 de Reus i demanaran l'arxivament de les actuacions. Consideren que no hi ha delicte."Entenem que no hi ha delicte, que en cap cas és sostenible que els fets fossin delictius i per això demanarem l'arxiu immediat", ha afirmat Daniel Recasens, en nom del col·lectiu d'advocats creat a la ciutat arran els conflictes derivats del referèndum. De moment, hi ha nou bombers investigats -a part d'un altre bomber, sobre el qual ja es va arxivar la causa. "La posició és la mateixa, els fets són els mateixos, i creiem que no són fets subsumibles dins de cap tipus penal", ha conclòs el lletrat, a la sortida dels jutjats, en una breu declaració als mitjans de comunicació.Els quatre bombers citats aquest dilluns, com la resta de companys, s'han negat a fer declaracions. Dos estan al parc de bombers de Reus, un al d'Hospitalet de l'Infant, i un quart, a la regió -no exerceix a cap parc. Se'ls 'investiga per un delicte d'incitació a l'odi i malversació de fons públics, en una macrocausa que porta el jutjat d'instrucció número 2 de Reus, contra polítics locals i particulars. Entre els concentrats s'hi trobava el mecànic encausat per haver-se negat a reparar el vehicle d'una agent de la policia espanyola, i la regidora cupaire Mariona Quadrada, també investigada.

