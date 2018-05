FOTO Torra i Marcela Topor es fonen en una emotiva abraçada després de la investidura

Quim Torra i Pla (Blanes, 1962) ja és el 131è president de la Generalitat. Els vots a favor de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, sumats a l'abstenció de la CUP, li han permès ser escollit en la segona votació del debat d'investidura. Torra enfila ara la formació d'un Govern que haurà de revertir els efectes del 155, posar les bases del procés constituent, lluitar per la llibertat dels presos polítics i mantenir viva la flama de la legitimitat de Carles Puigdemont, el seu predecessor, que seguirà jugant un rol clau des de l'exili. La presa de possessió del nou president es farà a partir de dimecres.Minuts després de la votació, Torra s'ha saludat amb alguns dels presidents dels grups parlamentaris i personalitats presents a la cambra. Entre elles, la seva parella, Carola Miró, i també la parella de Carles Puigdemont, Marcela Topor, que ha assistit al ple d'investidura. Un dels moments especialment emotius de la jornada ha estat l'abraçada entre Torra i Topor.Al llarg de les properes hores, Torra es reunirà amb les cúpules de les formacions que integraran el Govern -JxCat, el PDECat i ERC- per tal d'escollir els consellers que s'asseuran a la taula del consell executiu. Els perfils ja han estat avaluats, i una de les novetats - avançada per NacióDigital - és el probable nomenament de dirigents empresonats o a l'exili com ara Josep Rull (Territori), Jordi Turull (Presidència) i Lluís Puig (Cultura), almenys de manera temporal fins que siguin suspesos. Els noms forts del nou Govern seran Elsa Artadi -de JxCat, primer a Governació o Empresa, possiblement després a Presidència i probable portaveu- i Pere Aragonès, vicepresident i conseller d'Economia i, per tant, peça clau d'ERC dins de l'executiu.

