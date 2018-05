La Fira d'Espectacles Literaris Litterarum impulsa la seva internacionalització

El LittHeroi surt del cartell en format espectacle literari per impulsar la lectura Foto: Litterarum

El Litterarum inicia enguany una nova etapa que estarà marcada per la seva internacionalització. De la mà de l' Institut Ramon Llull , i amb el suport del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, s'ha organitzat per aquest 2018 una "missió cultural" en què una quinzena de membres de comunitats universitàries de nou països diferents assistiran als diversos espectacles, participaran a trobades amb escriptors i creadors artístics i coneixeran de primera mà el patrimoni literari de les Terres de l'Ebre.Pel que fa als continguts de l'onzena edició de la Fira d'Espectacles Literaris, el Litterarum comptarà amb 35 propostes escèniques inspirades en escriptors contemporanis i clàssics i augmentarà fins a quatre l'oferta de "tastos d'espectacles", entre d'altres. També hi haurà muntatges centrats en episodis històrics com la Batalla de l'Ebre o l'espectacle Ramon Muntaner i els Entença, que es farà de nit i que tindrà com a escenari el mateix castell de Móra d'Ebre.Litterarum Móra d’Ebre ha preparat, sota la batuta del dramaturg i escriptor ebrenc Valer Gisbert, un espectacle literari de petit format que segur destinat a tots els públics, basat en el LittHeroi, el personatge creat per al cartell de l’edició 2018 de la fira. El LittHeroi ara ja és de carn i ossos i vol mostrar als espectadors, lectors o no, que a través dels textos literaris en català els llibres són armes molt potents que ens ajuden a millorar.

