Rajoy apostarà «per l'enteniment i la concòrdia» amb el govern de Torra

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha reconegut que no li ha agradat el missatge del futur president, Quim Torra, però que jutjarà "els fets i no les paraules". De cara al futur Govern, ha afirmat que apostarà "per l'enteniment i la concòrdia" però, a la vegada, ha llançat un missatge de fermesa. "De la mateix manera que dic això perquè ho sento també dic que la llei, la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic es complirà, que ningú s'enganyi", ha manifestat des de Segovia pocs minuts abans que Torra sigui investit 131è president de la Generalitat.A banda, també ha llançat un missatge al president de Cs, Albert Rivera, que demana mantenir el 155 tot i que hi hagi nou Govern a Catalunya . En una declaració velada a Rivera, el president espanyol a fet una apel·lació a la "mesura, la tranquil·litat i a deixar de banda l'ansietat". "No ens condueix enlloc, no resol res i no és el que en aquests moments han de tenir les persones per abordar una situació tan complexa", ha manifestat. Rajoy, que no ha acceptat preguntes.Rivera ha insistit aquest matí a Rajoy que s'assegui a negociar amb Cs per buscar la via de mantenir el 155. L'acord del Senat recull que, un cop format Govern, l'aplicació d'aquesta mesura decau automàticament. Des de Cs, però, volen que es mantingui fins que hi hagi una declaració "nítida i explícita de final del procés" i els líders independentistes "demanin perdó".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)