JxCat exigeix a Rajoy que posi «dia i hora» per retirar el 155

Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), ha exigit al govern espanyol que posi "dia i hora" a la retirada de l'article 155 de la Constitució un cop el Parlament esculli Quim Torra com a president i es constitueixi un nou executiu a Catalunya. "Senyors Mariano Rajoy, Albert Rivera i Pedro Sánchez: si va ser valents per imposar una norma injusta, compleixin la paraula donada. Facin el favor, no s'adormin, no ens prenguin més el pèl i aixequin el 155", ha apuntat Pujol.El dirigent de JxCat ha volgut deixar clar que el projecte de Torra va més enllà de la "identitat". Les referències de l'oposició als articles i tuits del candidat, considerats entre "supremacistes" i "racistes" per algun d'ells -especialment al PSC, al PP i a Ciutadans-, han motivat que el futur president demanés disculpes . Pujol ha apuntat que la República ha de tenir un caràcter inclusiu i pensat per protegir els drets. "Com podem protegir els serveis públics? Quina és la solució real i definitiva al bloqeig secular que ens han imposat? Com donem resposta a aquests reptes? No volem més pedaços, sinó mbició per la nostra gent, amb plenitud nacional", ha recalcat el portaveu parlamentari de JxCat."Ara la solució és fer República, construir República. Volem la cohesió social i el progrés, amb serveis socials en l'eix del benestar. Defensem una acció política que mai s'expressarà contra res i contra ningú. La República és la gent", ha indicat.

