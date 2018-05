L'ÉsDansa 2018 de les Preses avança programació i augura sorpreses

El cartell promocional de l'Ésdansa 2018. Foto: @esdansa

L'ÉsDansa 2017 es recordarà com una de les millors edicions del festival. Foto: Martí Albesa

El festival Ésdansa de les Preses (la Garrotxa) ha fet conèixer avui les principals propostes per a aquesta 36a edició, tot enriquint un cop més amb la seva visió de futur el món de la dansa d’arrel tradicional, tant nacional com internacional.Enguany el festival posa el focus en el diàleg entre la dansa i la música i fa una clara aposta per mostrar el treball en comú de companyies i col·lectius provinents d’aquests dos mons a través de propostes gairebé inèdites. Una d’elles serà l’espectacle inaugural Contrabanda de l’Esbart Sant Martí i La Lira Ampostina, dues de les entitats més destacades de cultura popular del país, on per primera vegada la dansa d’arrel tradicional i la música de banda treballen els seus llenguatges artístics per pujar plegats a l’escenari.Seguint aquesta mateixa línia, destaca la proposta Indiano sons i els passos perduts de Factoria Mascaró que, juntament amb el grup d’havaneres L’Espingari, fan que els ritmes de taverna del segle XIX deixin de ser només cantats per donar pas al diàleg amb la dansa. A més a més Factoria Mascaró, una de les companyies cabdals i de més rellevància en el desenvolupament del llenguatge de la dansa d’arrel, oferiran tallers de creació i xerrades, i representaran un altre dels seus darrers espectacles, Silenci... dansa!També es podrà veure com la fusió de dues disciplines aparentment dispars és capaç de generar peces tan meravelloses i hipnòtiques com Sa mateixa. Aquí, la música folk de Joana Gomila i el moviment gestual de Lali Ayguadé s’uneixen en un projecte creatiu on les dues artistes exploren els seus límits i es retroben a sí mateixes a través de la tradició.Més enllà d’aquest diàleg, la programació de l’Ésdansa 2018 inclou l’estrena de Pilar de dos, de Raquel Viñuales i Clàudia Gómez, proposa guanyadora de la segona edició de premi Delfí Colomé. En aquest cas la simbiosi creativa s’estableix entre el llenguatge físic dels castells i l’expressió poètica dels moviments de la dansa.Pel que fa a les propostes internacionals, en aquesta edició l’Ésdansa porta a tres països encara inèdits dins el festival com són la República Turca del Nord de Xipre, El Salvador i Mongòlia. Aquests compatiran protagonisme amb Xile, present a través del Ballet Folclórico de Chile, una de les companyies més prestigioses de Sud Amèrica i considerada per a molts la millor d’aquell continent, i Indonèsia, país que l’any passat a darrera hora no va poder assistir-hi i que en aquesta edició promet ser una de les estrelles del festival.Més enllà dels països convidats, la proposta internacional d’enguany destaca pel fet que es podran ballar i veure ballar dues danses considerades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO: la Dansa de les Mil Mans d’Indonèsia i el Biyelgee, la dansa popular tradicional mongola. Dues cultures que en aquesta edició es podran viure també de forma molt més enriquidora gràcies a les noves “propostes experiència” de l’Ésdansa, activitats plenes de màgia que prometen ser inoblidables.El diàleg amb el paisatge continuarà formant part essencial del festival i esdevindrà escenari de noves propostes, com les anomenades “experiència”. A més a més, i després de l’èxit de l’any passat, la interacció amb la natura estarà present de nou al Parc de Pedra Tosca amb la Festa al Parc, on tothom qui vulgui podrà descobrir danses tradicionals en un espai natural únic. Aquest vegada el passeig acabarà al Clot de l’Infern on es presentaran els resultats del treball fet durant tota la setmana en els tallers formatius.L'Ésdansa’T, la línia formativa del festival, ha obert inscripcions aquest dissabte dia 12 amb un total de 190 hores de formació, 50 més que l’any passat. En aquesta edició s’ha ampliat l’oferta dels tallers per a nens i nenes a través de quatre itineraris paral·lels, distribuïts en diferents franges d’edat. Pel que els joves, i després de la magnífica acollida de l’Ésdansa’T jove engegat l’any passat, continuaran gaudint d’una línia pròpia destinada a edats compreses entre els 13 i els 16 anys.En aquesta edició, l’organització ha volgut donar protagonisme a les danses de Manuel Cubeles i Aureli Capmany, les quals compartiran tallers i espais de debat amb els balls internacionals.Un cop més, al llarg de cinc dies, de dilluns a divendres, l’Ésdansa’T es convertirà de nou en el màxim referent formatiu i Campus de la dansa tradicional.

