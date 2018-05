Els comuns acusen ERC i CUP de trair la «majoria progressista» de l'independentisme

Dos han estat els objectius del president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, a l'hora de pujar el faristol en aquesta segona volta del ple d'investidura: assenyalar que difícilment Quim Torra pot ser un president que lideri accions que pivotin en la "transversalitat" i retreure als independentistes d'esquerres que hagin tirat la tovallola a l'hora de pressionar perquè el candidat fos un representant "progressista". Havent fet aquest diagnòstic, Domènech ha autoproclamat el seu grup com l'únic "progressista" que hi ha al Parlament.Després que la CUP hagi decidit mantenir la seva abstenció a la investidura de Torra, Domènech ha volgut assenyalar com els seus quatre representants així com els 32 diputats d'ERC seran clau per apuntalar un Govern que, sota el seu criteri, estarà lluny d'executar un pla d'esquerres i progressista . "No s'han cansat de dir que el procés era d'una majoria progressista i porta el país cap a l'esquerra. Tenien cinc mesos per proposar un candidat progressista a la presidència", ha retret el líder dels comuns tot recordant que el darrer baròmetre del CEO assegura que el 53% dels catalans es declaren d'esquerres i progressistes.Catalunya en Comú-Podem ha retret a ERC que el 2013 assegurés que no tornaria a aprovar uns pressupostos autonomistes i que el febrer del 2014 els tornés a avalar, com també ha recordat el sí de la CUP per aprovar "uns pressupostos antisocials". Els ha demanat, en aquest sentit, no votin "contra a ells mateixos" i retornin al "catalanisme popular i progressista". "Si donen el lideratge al catalanisme conservador, què li queda?", ha preguntat tot instant als grups d'esquerres a construir una alternativa.Durant el torn de rèplica, Torra ha reivindicat com a "progressista" el seu projecte i ha demanat als comuns suport per tirar endavant les 16 lleis que ha tombat el Tribunal Constitucional, moltes d'elles d'àmbit social com la de l'impost sobre els pisos buits i la pobresa energètica. "Lliçons des d'una suposada puresa ideològica que avui es traeix aquí; mai més ni una", ha etzibat Domènech adreçant-se a la CUP quan els anticapitalistes li han preguntat si pensen desobeir per fer prosperar les lleis tombades pel TC.En tot cas, Domènech ha donat per bona la data del 27 d'octubre anunciada per Carles Puigdemont per finalitzar la legislatura quan ha assegurat que el programa de govern exposat per Torra no es podrà complir per "incapacitat" de fer-ho en cinc mesos. De fet, dins de la bateria de preguntes que ha llançat, ha demanat al futur president que respongui si aquesta és o no la data de caducitat de l'actual mandat.Si revertiran o no les retallades del Govern d'Artur Mas, si faran una política fiscal progressiva, com situaran Catalunya davant la globalització i el TTIP, si baixaran o no un 30% les taxes universitàries o si finançaran de nou les escoles bressol. Són algunes de les preguntes concretes que Domènech ha adreçat a Torra i que considera que seran cabdals per determinar la orientació del futur Govern. El líder dels comuns, però, ha lamentat que no hagin obtingut resposta en el torn de rèplica de Torra.El líder dels comuns, però, s'ha aturat de nou en la "Catalunya mestissa" que ja va reivindicar durant el debat de dissabte. Aleshores, va preguntar a Torra què pensava dels espanyols i no va obtenir resposta. Avui, ha tornat a plantejar la pregunta: "Què pensa dels espanyols? Què pensa dels catalans? La resposta és saber què pensa del conjunt de catalans i catalanes, la majoria dels quals se senten catalans i espanyols". Ha afegit si pensa o no que el 15-M és Catalunya, en referència a un polèmic article que Torra va escriure al respecte.Domènech ha reconegut que Torra ha demanat disculpes , però ha subratllat que la seva no és la cultura "del pecat i de la redempció", sinó la de "l'ètica republicana" i ha insinuat que la no resposta podria ser símptoma d'haver pres consciència que no hauria de "poder ser" president de la Generalitat després d'haver dit o escrit certes coses. "El poble català porta en el seu si totes les històries del poble d'Espanya", ha dit recuperant el seu discurs com a historiador. "No pots ser lliure si l'altre no és lliure", ha afegit.El líder dels comuns ha reivindicat la pluralitat i diversitat catalana tot precisant que els migrants dels anys 60 "no es van integrar a Catalunya, sinó que la van construir". "La seva Catalunya no és ni tan sols la del catalanisme conservador, és la del Nosaltres Sols i els germans Badia: l'excloent", ha sentenciat.En resposta a la pregunta sobre què pensa dels espanyols, Torra ha respost que és català tothom que viu o treballa a Catalunya i que els catalans són "un sol poble" i hereus tant de Federica Montseny com de Francesc Cambó. "El catalanisme és un moviment molt transversal", ha dit.

