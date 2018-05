La CUP se situa a l'oposició i aposta per «un independentisme inclusiu i no identitari»

La CUP ha deixat clar aquest dilluns que no donarà suport al Govern de Quim Torra, malgrat facilitar-ne la investidura amb l'abstenció, ja que "no es planteja en termes de desobediència i confrontació". El cap de files de la formació, Carles Riera, també ha criticat veladament els posicionaments nacionals del futur nou president català, ja que ha reconegut que "una part de les classes populars catalanes són de clara identitat nacional espanyola".Per això, ha apostat per construir un "independentisme inclusiu i no identitari que posi al centre la millora de les condicions de vida i teixeixi vincles amb les lluites socials d'arreu de l'Estat". Per contra, ha criticat que Torra representa un "model de creixement econòmic de naturalesa neoliberal". Ha reconegut, però, que no és possible actualment fer veritables polítiques socials o controlar els sectors estratègics, ja que "dins les autonomies només es poden fer polítiques neoliberals o de pal·liatius".Riera també ha resposta els comuns, que han carregat contra la CUP i ERC per no haver plantejat un president d'esquerres, preguntant-los en relació a una de les promeses de Torra : "Quan aquest Govern legislarem en favor de les classes populars i el Tribunal Constitucional (TC) ho impugni, de quin costat estaran? Desobeiran el TC o seguiran sostenint el règim del 78?".El diputat anticapitalista ha justificat l'abstenció perquè "un sap a quin costat està quan veu qui hi ha a l'altre costat" i ha defensat avançar cap a una "República democràtica, inclusiva, antifeixista, internacionalista, no identitària". "No en volem cap altra", ha insistit, més enllà d'una "ofereixi dignitat a les classes populars i millori les condicions de vida" i "contribueixi també a l'esperança que un altre món és possible".Riera ha avisat que "el progrés cap a la República passa molt més en la mobilització social i civil que en aquestes institucions malmeses" i, tot i això, facilitarà la investidura de Torra per l'"excepcionalitat antirrepressiva i d'embat de l'Estat" i per poder oferir un "combat contra el retorn a l'autonomisme" al qual creu que abracen de nou JxCat i ERC. Tot i això, s'ha ofert a col·laborar en aspectes com "la materialització d'un procés constituent, una veritable Constitució republicana i la conformació d'una assemblea d'electes". "Serem a l'oposició per lleialtat a l'1-O", ha conclòs.En la seva rèplica, Torra ha agraït "l'abstenció constructiva" i, en una lectura positiva del discurs del diputat anticapitalista, ha fet un encàrrec a la CUP: "Que us mantingueu alerta si mai tornem a la temptació de l'autonomisme". "Aquest és un projecte de 70 diputats, i ens agradaria que fos de més en molt àmbits, perquè tenim un repte colossal davant", ha seguit, i ha acabat encara amb una nova picada d'ull a Riera: "Sí, els carrers seran sempre nostres"."Estem en alerta màxima", ha respost el diputat de la CUP, i ha alertat que, "cada cop que el seu que el seu Govern faci autonomisme, anirà contra la voluntat de l'1-O". "Cada cop que faci polítiques contra la classe treballadora, minvarà el seu suport a la classe treballadora", ha seguit, igual que "cada cop que facin referència a identitats". També li ha demanat que "no citi Cambó mai més, un que va pactar amb el franquisme" i li ha avançat que haurà de decidir com hauran d'actuar els Mossos quan l'Estat els enviï per represaliar militants dels CDR, com just havia ocorregut a Lleida

