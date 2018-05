VÍDEO Aigües fecals i inundacions: el malson dels agents de la comissaria de Ciutat Vella

Inundacions i aigües fecals a la comissaria dels Mossos de Ciutat Vella. Foto: USPAC

Aquest és l'estat de la comissaria de Ciutat Vella després de les pluges. Denunciem novament la deixadesa de les comissaries a tot el territori! #Aixíno @interiorcat pic.twitter.com/9ByvZcknNu — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) 13 de maig de 2018

La comissaria dels Mossos d'Esquadra al districte de Ciutat Vella s'inunda i s'omple d'aigües fecals tot sovint. Així ho han denunciat aquest cap de setmana els sindicats USPAC i SAP-FEPOL, que han posat llum a aquesta situació, amb l'objectiu que el Departament d'Interior hi actuï amb diligència i la determinació de millorar aquest equipament situat al carrer Nou de la Rambla.Segons lamenten, cada vegada que plou -com va succeir aquest cap de setmana- les instal·lacions s'inunden, com es pot veure a les fotografies. Aquest fet, diuen, denota la "deixadesa de les comissaries a tot el territori". Algunes de les zones que tendeixen a inundar-se cada vegada que plou són els vestidors o el vestíbul. A més, i com que les canonades no aconsegueixen drenar prou bé l'aigua, aquesta reflueix dels lavabos, cosa que genera greus problemes de salubritat, ja que la zona s'omple d'aigües fecals."Tenim unes instal·lacions lamentables i patètiques", ha lamentat la USPAC, que ha assegurat que l'estat de construcció de l'edifici és "vergonyós".

