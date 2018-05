Albiol acusa Torra de considerar «forasters» els catalans no independentistes

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha acusat Quim Torra de considerar "invisible" la part de la societat catalana que no és independentista. "En la seva realitat nacional, nosaltres som uns forasters", li ha dit el dirigent popular. En competència dura amb el discurs de Ciutadans, Albiol ha advertit al candidat que "està en la seva ma que l'autonomia de Catalunya no es torni a intervenir" i ha repetit el que ja va dir dissabte passat: "La seva llibertat acabarà quan comencin els seus drets".La pugna entre el PP i Cs ha estat ben present en la intervenció del dirigent del PP, quan s'ha adeçat a la líder de Ciuatadans, que havia criticat el govern Rajoy per permetre el vot delegat de Puigdemont, i li ha dit: "No li contestaré els seus atacs al govern d'Espanya, perquè vostè no és la meva rival, el meu rival és l'independentisme"."Com pensa dur a terme el seu programa si vostè és un president per uns mesos?", ha preguntat a Torra. "la seva investidura té l'aval de la CUP, però aquest aval l'haurem de pagar com una hipoforastersteca tots els catalans". Ha citat Tarradellas, de qui ha dit que sentiria "vergonya" si veiés que Torra pot ser president.Sobre la voluntat de negociar amb el govern espanyol, Albiol ha dit a Torra que es tregui del cap que Mariano Rajoy se seurà a negociar la fractura d'Espanya. Albiol ha acabat amb un cant a Espanya, que "no és només un mercat de 47 milions de persones, és també una de les nacions més grans del món".El candidat Quim Torra ha respost a Albiol dient que està disposat a dialogar amb Mariano Rajoy i anar "demà" a la Moncloa. Però també ha volgut dir que si en les paraules del dirigent del PP ("la seva llibertat acabarà quan comencin els nostres drets"), és inútil perquè "ja no ens fan por les seves amenaces. Ha afirmat que el seu Govern no farà cap tipus de pirotècnia, sinó que governarà des del primer instant.

