Alerten del retorn de «l'estafa de l'asfalt»

'

La Cambra de Comerç de Girona, després de reunir-se amb el caporal dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de la Garrotxa, ha cregut convenient recordar el comunicat que es va fer públic l'any 2016 sobre lestafa de l'asfaltatge de camins i finques, perquè tothom pugui estar-ne al corrent. Aquest comunicat es manté vigent ja que, segons sembla, es tracta d'uns fets que es repeteixen d'una manera cíclica i cal estar sobre avís a dia d'avui igualment.Segons els Mossos d’Esquadra hi ha un grup de persones, perfectament organitzat, que intentant enganyar els propietaris de camins i/o finques mitjançant “l’estafa de l’asfalt”. La forma d’actuar d’aquest grup de persones consisteix a oferir asfaltar terrenys, camins, finques, etc. a un preu molt baix.En un primer moment, una persona de parla anglesa, ben vestida i amb vehicle de gama alta, contacta amb la possible víctima i li ofereix uns treballs d’asfaltatge a la seva finca per un preu molt reduït, tot al·legant que necessita escampar el material que li ha sobrat en una altra obra abans de que quedi inservible.Quan la víctima cau al parany, l’estafa pot acabar de dos formes diferents. La primera és que els estafadors demanen a la víctima diners per avançat per començar a realitzar l’obra, però una vegada han cobrat els diners, aquests desapareixen. Per altra banda, si la suposada empresa comença a realitzar els treballs d’asfaltat ho fan ràpidament i amb uns materials de molt baixa qualitat. Una vegada finalitzats els treballs, el preu final que ha de pagar la víctima no és el pactat des d’un principi, i llavors és quan comencen les amenaces i coaccions cap a la víctima.Per tot plegat i per tal d'evitar accions com aquesta, els Mossos d'Esquadra recorden que cal estar especialment atents a aquelles empreses que ofereixen treballs d’asfaltat a molt baix preu.Davant la sospita d'haver estat víctima d'aquest il·lícit penal, emplacen les víctimes a denunciar i/o comunicar qualsevol cas semblant al descrit, per poder intervenir el més aviat possible.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)