El PSC insta Torra a no tornar a «provocar» l'aplicació del 155

Els socialistes viuen amb incomoditat el debat que lideren PP i Ciutadans sobre la conveniència d'allargar l'aplicació del 155 un cop prengui possessió el nou Govern. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pujat al faristol del Parlament en la segona volta del debat d'investidura per demanar a Quim Torra que, amb la seva actuació i la del seu futur executiu , "no torni a provocar l'actuació del 155".La principal petició dels socialistes als independentistes és que, a partir d'ara, transitin per la via de la legalitat. "Respectarem la legitimitat de la presidència sempre i quan es mogui en el marc legal vigent", ha dit Iceta en l'arrencada del seu discurs. En aquesta legalitat, ha precisat, no hi caben "ni el procés constituent ni la Constitució catalana" que abandera Torra. Com tampoc les estructures de Govern previstes fora del Parlament per fer-ne partícips als exiliats, com l'anomenat Consell de la República i l'Assemblea d'Electes.Que el procés sobiranista s'aboqués, de nou, fora de la legalitat, ha avisat Iceta, podria acabar com el "rosari de l'aurora". Segons la lectura que fa el líder dels socialistes sobre el pla que ha exposat Torra la voluntat és fer algun "gest de desobediència sense conseqüències". Però, ha afegit, de vegades "un està tan lligat a allò que es diu" que s'acaben cometent "errors fatals" perquè el marge es fa massa estret. Durant el torn de rèplica, Torra li ha respost ras i curt: "L'únic a qui dec obediència és al Parlament i a la voluntat dels catalans". Iceta ha respost a aquesta afirmació tot advertint que "en nom del poble es poden acabar fent terrabastalls" si no es compleix amb l'Estatut i Constitució. Malgrat que Quim Torra s'ha excusat per les seves referències als espanyols , Iceta considera que el futur president de la Generalitat ha d'aprofundir sobre què pensa exactament de la pluralitat de la ciutadania catalana. "Per a vostè només mereix la condició de català qui parla català i se sent català i prou?" "Pensa vostè que hi ha bons i mals catalans?" "Els espanyols que se senten espanyols són enemics?" Com ha fet la líder Ciutadans, Inés Arrimadas, Iceta també ha llegit un fragment d'un text titulat "El PSC i la cabra catalana" escrit per Torra. "És això etnicisme? És supremacisme o no?", ha preguntat, i ha afegit: "Qualsevol essencialisme és una amputació del nostre poble". Torra ha argumentat que estava escrit en to "irònic" i ha respost que ell considera catalans els 7,5 milions i mig de persones que hi viuen i hi treballen.Iceta també ha preguntat a Torra com pensa contribuir a "recosir" la societat i com establir un diàleg amb l'Estat. D'entrada, el líder del PSC considera que no ajuda el fet de penjar un llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat com Torra ha promès que faria. "Hi ha el risc que les institucions només serveixin pels qui comparteixen aquest sentiment", ha advertit Iceta, que ha instat Torra a tenir en compte "els sentiments" de tots els ciutadans.Pel que fa a l'establiment d'un diàleg "sense condicions" amb el govern espanyol, Iceta ha demanat que s'aclareixi que aquest intent de negociació no es produirà posant per davant la República i el referèndum per la independència. Per contra, l'ha instat a posar sobre la taula les 45 demandes plantejades per Carles Puigdemont a la Moncloa, el desenvolupament de l'Estatut, el nou finançament o la inversió estatal en infraestructures, entre d'altres.

