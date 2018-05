Aquestes són les paraules més citades per Quim Torra durant el seu discurs

Núvol de paraules

Quim Torra, candidat a la presidència de la Generalitat, ha avançat aquest dilluns, en la segona part del debat d'investidura, que impulsarà que el Parlament torni a aprovar les setze lleis que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre durant la legislatura passada. "Algú creu que la lluita contra el canvi climàtic només servia per als independentistes. Llei contra la pobresa energètica o llei d'igualtat? Amb la República tothom hi guanyarà drets i ningú en perdrà. La República catalana és cohesió i progrés social", ha apuntat. En un discurs de 45 minuts, Torra s'ha compromès a revertir la privatització d'Aigües Ter Llobregat, no ha concretat com s'ha de deslegar la Hisenda catalana i ha instat l'independentisme a fer autocrítica de la tardor del 2017 sempre recordant que l'Estat vol "condemnar" Catalunya a la residualització.Torra, cap al final de la intervenció, ha volgut reivindicar la seva experiència en l'empresa privada, que el va dur a viure a Suïssa durant dos anys com a responsable d'una empresa d'assegurances. "La fase més important de totes és l'última, quan entrem en les lliçons apreses", ha recordat Torra. "És hora que avaluem conjuntament les lliçons apreses en els últims mesos. Cal que tinguem el punt d'autocrítica necessària, amb els errors i encerts. I el primer en fer-ho he de ser jo", ha destacat, tot recordant les disculpes per unes piulades considerades ofensives per l'oposició.35 Catalunya30 país19 República16 sistema15 drets12 polítiques12 nostre11 social11 model10 ciutadans10 llibertat10 catalana9 president9 Parlament9 projecte9 gestió9 sector8 política8 recursos8 Nacional8 societat8 socials8 treball8 Govern8 tothom8 govern8 poble8 futur8 Pacte7 important7 transport7 empreses7 espanyol7 mitjans7 món6 Constitucional6 ciutadania6 econòmics6 econòmica6 catalans6 Justícia6 impulsar6 persones6 garantir6 qualitat6 serveis6 cohesió6 públic6 lluita6 procés6 vida6 Llei5 sostenibilitat5 prosperitat5 transversal5 finançament5 coneixement5 Impulsarem5 capacitat5 construir5 treballar5 innovació5 productiu5 benestar5 respecte5 justícia5 entitats5 cultura5 pública5 reptes5 català

Discurs segona sessió debat investidura Quim Torra by naciodigital on Scribd

