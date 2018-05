ERC lloa les disculpes de Torra i celebra la «diversitat» de Catalunya

ERC s'esforça per donar una imatge oberta i transversal de l'independentisme per contrastar amb els escrits i piulades de Quim Torra que l'oposició treu a la llum a cada intervenció . "Som un poble de pobles", ha començat aquest dilluns el president del grup republicà, Sergi Sabrià, després de saludar en diversos idiomes i abans de destacar les paraules de disculpa del candidat a la presidència i subratllar: "La diversitat ens engrandeix com a poble".En un discurs amb marcat accent social i inclusiu, el dirigent d'ERC ha apostat per construir una "societat més justa, que garanteixi la igualtat d'oportunitats a ciutadans més lliures", ja que, segons ha insistit, "treballar per la República és treballar per les polítiques socials". "Som catalans perquè aquest país converteix en catalans tot aquell que hi viu i vol formar-ne part", ha afegit.Sabrià també ha destacat la vulneració de drets a l'Estat i, en aquest sentit, ha reivindicat la construcció d'una República on no es puguin fer totes les cançons, escriure llibres, i exercir el dret de vaga o de lluir els llaços i colors que es vulgui. "Que la llibertat surti de la presó i la corrupció hi entri", ha exigit, i en una picada d'ull als comuns, ha reiterat: "Si volem la independència és perquè volem viure en democràcia". En aquesta línia, ha demanat un "front comú tots els demòcrates de l'estat espanyol" i usar el Govern com "una eina més per combatre la repressió".Per això, ERC aposta per impulsar "un gran diàleg de país amb vocació constituent" que permeti "parlar amb tothom i escoltar a tothom". Igualment, ha aventurat que, en el camp de la justícia europea, "vindran bones notícies", i ha defensat mantenir l'aposta per "la desobediència civil". "La República serà socialment justa, integradora i inclusiva, oberta i transversal, o no serà", ha subratllat, cloent amb un nou missatge vinculat a la diversitat del país i ha demanat que el Govern estigui "preocupat cohesió social i que garanteixi les llibertats i la justícia".En el segon torn, Sabrià ha insistit en "treballar per aconseguir l'adhesió de tota la ciutadania a un objectiu comú" i fer-ho "sense confrontar identitats, sinó la sobirania política". Dirigint-se al PSC, ha criticat que "desempoderen els catalans, els diuen que no poden ni decidir ni governar-se sense tutoritzar", motiu pel qual li agradava més "el PSC dels 80, que defensava el dret a l'autodeterminació, el qual van defensar fins al dia que s'havia d'exercir". "Ah, no, això ja no, com diria l'Arale", ha ironitzat el republicà.El dirigent d'ERC també ha demanat als comuns que tinguin paciència per valorar els primers passos del Govern. "Demostrarem que val la pena sumar", ha afirmat, i ha reiterat: "No li demano confiança avui, que ens ajudi quan vegi que aquest Govern treballi per la gent. Ens trobarem perquè els nostres camins es creuaran". Finalment, responent a Inés Arrimadas sobre la imatge internacional de l'independentisme, li ha recordat que Cs es va presentar amb Libertas el 2009, un "partit d'ultradreta" i que una candidata liberal al Senat va arrencar llaços grocs junt a un militant ultra

