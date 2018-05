Rivera demana a Rajoy que mantingui el 155 i Albiol ho veu «una greu irresponsabilitat»

Dejemos de sacralizar lo que no es sagrado. Lo único sagrado aquí es el estado de derecho. Si alguien quiere trabajar desde dentro para destruirlo, es la obligación del gobierno del estado protegerlo — Luis Garicano (@lugaricano) 14 de maig de 2018

Picabaralla entre PP i Cs arran de l'anunciat aixecament del 155 un cop es conformi Govern. El president dels liberals, Albert Rivera, ha demanat aquest dilluns al president espanyol, Mariano Rajoy, que "rectifiqui" i s'assegui a negociar amb la seva formació com mantenir l'aplicació de l'article 155 malgrat que hi hagi un nou executiu. El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha corregut a desacreditar la proposta."Que ara faci aquests plantejaments em sembla una greu irresponsabilitat i ganes d'enganyar la gent", ha assegurat en declaracions als passadissos del Parlament. En aquest sentit, ha insistit que l'aplicació de l'article 155 s'alçarà quan hi hagi Govern i així es publiqui. "Potser hauríem de fer memòria a Rivera i explicar les coses com són", ha retret, i ha demanat mantenir-se a l'espera ara dels fets que dugui a terme el nou Govern. "Si té la temptació en algun moment de passar d'aquestes paraules a uns fets concrets no podrà ser, perquè les institucions democràtiques hauran de reaccionar com ja ho van fer al seu dia", ha resolt Albiol.Una paciència que no té Rivera, que no s'ha esperat ni a que el Parlament acabi d'investir Torra , ja que abans de començar el debat ha asseverat que "Espanya és més important que el futur polític de ningú", i ha carregat les culpes a la pressió dels nacionalistes bascos sobre Rajoy pels pressupostos. "No pot ser que el PNB marqui l'agenda política espanyola", ja declarat.Els nacionalistes bascos ja van donar un primer suport a Rajoy no presentant esmena a la totalitat, un gest que va aplanar el camí al govern espanyol per aprovar els comptes a finals de maig. Per això, Rivera ha demanat al president espanyol que se senti condicional pel PNB i s'assegui a negociar amb Cs per trobar la manera de mantenir el 155. Des que es va conèixer el nom de Torra, Rivera ha defensat que cal mantenir el 155 fins que hi hagi una "declaració nítida" de final del procés i es "demani perdó".De fet, el responsable d'economia de Cs, Luis Garicano, fins i tot ha comparat Catalunya amb Irlanda del Nord per justificar que l'Estat mantingui el 155, ja que ha recordat que el govern britànic ha suspès diversos cops l'autonomia nord-irlandesa:

