​Colau exigeix al nou Govern un «pla de país» per combatre el fenomen dels sensesostre

Campament d'un sense sostre a la Barceloneta. Foto: Adrià Costa

El govern d'Ada Colau ja ha posat els primers deures al nou Govern que presideix Quim Torra . La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha reclamat a l'executiu català que posi els sensesostre entre les seves prioritats i elabori un "pla de país" per combatre la pobresa severa. Ortiz considera que es tracta d'una qüestió "no estrictament barcelonina", però a hores d'ara una pràctica habitual és que d'altres municipis es derivin les persones sense llar perquè siguin ateses a Barcelona perquè la ciutat disposa de recursos d'atenció. Per aquest motiu també ha reclamat la corresponsabilitat dels ajuntaments.A parer de l'equip de Colau, això ho demostra el fet que el 40% dels atesos en els tres centres de primera acollida de la ciutat en el darrer trimestre del 2017 portaven menys de tres mesos a la capital catalana. En el primer trimestre d'aquest any aquesta proporció ja era del 47% . És per això que una de les peticions a la Generalitat és que s'elabori un catàleg sobre els serveis existents per a sensesostre d'arreu de Catalunya, i que ara bàsicament s'ofereixen a les capitals de província. Fins i tot a les grans ciutats metropolitanes més enllà de Barcelona són molt limitats, sosté el govern municipal.Segons el responsable municipal del pla dels sensesostre 2016-20, a la resta de Catalunya hi ha "molt pocs serveis, mal distribuïts i concentrats a les capitals de província". El consistori ha exposat aquesta petició en una sessió amb periodistes dos dies abans que es realitzi una nova edició del recompte de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) , la iniciativa que anualment pentina tota la ciutat per saber quantes persones dormen al carrer. El maig de l'any passat es va superar per primer cop el miler i se'n van comptabilitzar 1.026 . La xarxa ha fet una darrera crida per demanar voluntaris que ajudin a fer el recompte aquest dimecres a la nit, i arribar així al miler. Per ara hi ha uns 800.El nombre de sense llar d'atesos en els recursos municipals va a la baixa i va ser de 3.027 persones l'any passat. No obstant això, es van disparar les contactades pels equips de carrer del Servei d'Inserció Social (SIS). Si bé entre el 2009 i el 2016 rondaven les 1.600 anuals, en el darrer any van ser 2.278. L'Ajuntament conclou que tenen una forta mobilitat, i subratlla que, malgrat que la situació s'està tornant més complexa, 467 van iniciar itineraris per sortir del carrer, com entrar en un allotjament, en un centre de salut mental o sociosanitari, o tornar al país d'origen (el 2015 van ser 219 amb els mateixos resultats).L'Ajuntament ha alertat que tenir una feina ja no és garantia d'un sostre. En els serveis de la XAPSLL, que agrupa 32 entitats més el consistori, el nombre d'atesos malgrat treballar ja representa el 15% del total d'usuaris, segons dades del 2017. Cinc anys abans eren el 5%. Aquesta tendència es deu a les dificultats creixents per accedir a un habitatge i a la precarietat laboral. "Gairebé un 80% de la pobresa a Barcelona té a veure amb l'accés a l'habitatge", ha subratllat Ortiz, la qual ha tornat a defensar la necessitat de controlar les pujades desproporcionades dels preus del lloguer.Tot plegat encara té un altre efecte: l'increment del temps d'estada mitjà als equipaments. L'any passat la mitjana de nits d'allotjament per persona va ser de 143 dies (acostant-se als cinc mesos), mentre que en el 2016 eren 129,8 dies i en el 2015, 103 dies. També va disminuir la mitjana d'edat de les persones contactades que pernocten al carrer, i el 2017 ja se situava en els 43 anys. En els albergs de primera acollida també es produeix la mateixa situació.El 6 d'abril, per exemple, s'hi allotjaven 30 joves d'entre 18 i 21 anys, dels quals 11 eren extutelats de l'administració en alguna comunitat autònoma i només quatre manifestaven haver residit a Barcelona abans d'arribar-hi. A més, l'any passat van augmentar les dones que dormen al ras: van passar a representar el 15% del total. Respecte a les nacionalitats, la proporció d'espanyols va seguir situada en el 30%. Va pujar la dels originaris de la resta de països de la Unió Europea, i ja fregava la meitat (49%), mentre que el 21% restant eren els no comunitaris.

