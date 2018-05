Valtònyc portarà el seu empresonament a Europa

El Constitucional inadmet el recurs de la defensa de @valtonyc. Seguirem fins a Estrasburg! Cap Tribunal espanyol aturarà la lluita per la #Llibertatexpressió #Llibertatvaltonyc pic.twitter.com/oHBkteLyht — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 11 de maig de 2018

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut per Valtònyc, recorrerà el seu empresonament al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) amb seu a Estrasburg, on espera que es facin prevaldre els valors de la llibertat d'expressió i de la lliure creació artística. Així ho ha informat Alerta Solidària i el Grup de Suport Llibertat Valtònyc, després que el Tribunal Constitucional hagi decidit inadmetre l'últim recurs que aquest va presentar contra la sentència que el condemnava a tres anys i mig Els delictes pels quals se l'ha condemnat són injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada ja va refusar admetre'l a tràmit, el que significa donar validesa a la sentència de l'Audiència Nacional, que va ratificar el Tribunal Suprem.D'aquesta manera, el seu cas arribarà a Europa, tot i que possiblement això no el lliurarà de la presó, que s'espera immediata. En aquest cas, però, Estrasburg podria considerar que l'empresonament ha estat improcedent i haver-lo d'indemnitzar d'alguna manera.Valtònyc ja va afirmar en unes jornades a Vic que no s'entregaria a la justícia "pel seu propi peu". "No m'hi presentaré; em quedaré a casa meva i, si volen venir-me a buscar, que vinguin, que facin el ridícul i em treguin de casa meva per haver fet unes cançons", va dir.A més, també va assegurar que no plantejava entregar-se, ni tampoc exiliar-se, com han fet diversos dirigents independentistes catalans. "L'exili no el puc practicar", va dir.L'artista ha denunciat en diverses ocasions el règim jurídic i polític de l'Estat. Sobre el primer, va indicar que derivava del "tribunal de Franco", mentre que el segon, que era un Estat que es dedicava a "perseguir la resistència cultural". "No dubteu que la màquina repressora de l'estat espanyol està molt ben engreixada", va recordar, i va sentenciar: "Ens estan utilitzant d'emissaris per a la resta de societat, però no claudicarem".Valtònyc, doncs, desobeeix i assumeix -sota la bandera de la llibertat d'expressió- totes les conseqüències. "Aquesta justícia no és justa, no hi ha una justícia independent de l'Estat", va afirmar. I per això, va argumentar que no es presentaria als tribunals, ni posaria facilitats per entrar a la presó: "Jo no faig apologia del terrorisme, i amenaçar de mort, menys, perquè qui et vol amenaçar, no et fa una cançó".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)