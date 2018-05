VÍDEO Torra s'excusa: «Me'n penedeixo, no tornarà a passar»

Pues @QuimTorraiPla acaba de pedir de nuevo disculpas por sus tweets y palabras, pero esta vez en sede parlamentaria, cosa que aún espero de ciertos partidos que nos llaman nazis :) pic.twitter.com/FoYDjsmlPS — Bernat Castro (@Berlustinho) 14 de maig de 2018

Des del moment en què es va conèixer que Quim Torra seria el relleu de Carles Puigdemont, el candidat a la presidència de la Generalitat ha vist com tuits del passat i articles publicats fent referència als espanyols pesaven com una llosa. En la segona volta del debat d'investidura , Torra ha invertit una part del seu discurs a excusar-se. "Lamento que unes piulades tretes de context hagin pogut ofendre algú. Em sap greu que hagi pogut utilitzar alguna paraula inconvenient. Me'n penedeixo, no tornarà a passar", ha dit palplantat davant de tots els grups parlamentaris a l'hemicicle.Torra ja havia emès a TV3 una breu disculpa que l'oposició havia considerat insuficient. Conscient d'aquesta circumstància, ha considerat imprescindible excusar-se de forma més extensa. "Hem d'estudiar bé les lliçons apreses, i cap independentista no ha de tenir cap problema per reconèixer que no hem fet bé algunes coses", ha afirmat tot fent una crida a l'"autocrítica".Una autocrítica que, ha dit, s'ha de produir a banda i banda. "Cal reconèixer errors i encerts", ha insistit. Torra ha precisat que la "llibertat" que vol pel poble català la vol "per a tothom" i que aquesta llibertat "té nom de república: catalana i espanyola". El problema català, ha seguit desgranant el candidat, no és "només el de la llibertat de Catalunya", sinó també "el de la llibertat d'Espanya".Pel que fa a la relació amb Catalunya, segons Torra, l'Estat "ha anat residualitzant" els catalans i reduint a una "mera administració" la seva sobirania. La sentència de l'Estatut, ha subratllat, va suposar el "trencament" del pacte constitucional.Precisament per això ha convidat també al govern espanyol a reflexionar sobre la seva actuació en els darrers anys. Així com al conjunt dels partits polítics d'àmbit estatal. Cal, ha dit, que "rebutgin" la situació de presó i d'exili dels dirigents independentistes i la "criminalització dels drets cívics i polítics". El seu desig, ha insistit, és que el poble espanyol, com Catalunya, també s'"emancipi sobiranament i republicanament".