Rivera demana a Rajoy que s'assegui a negociar com mantenir el 155

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat al president espanyol, Mariano Rajoy, que "rectifiqui" i s'assegui a negociar amb la seva formació com mantenir l'aplicació de l'article 155 tot i que hi hagi un nou Govern a Catalunya. El mateix dia que el Parlament escollirà Quim Torra com a president , Rivera insisteix que cal mantenir el 155. "Espanya és més important que el futur polític de ningú", ha afirmat Rivera, que carrega les culpes a la pressió dels nacionalistes bascos sobre Rajoy pels pressupostos. "No pot ser que el PNB marqui l'agenda política espanyola", ja declarat.Els nacionalistes bascos ja van donar un primer suport a Rajoy no presentant esmena a la totalitat, un gest que va aplanar el camí al govern espanyol per aprovar els comptes a finals de maig. Per això, Rivera ha demanat al president espanyol que se senti condicional pel PNB i s'assegui a negociar amb Cs per trobar la manera de mantenir el 155. Des que es va conèixer el nom de Torra, Rivera ha defensat que cal mantenir el 155 fins que hi hagi una "declaració nítida" de final del procés i es "demani perdó".

