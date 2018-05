El pla del president: República inclusiva i batalla al TC

El ple d'investidura de Quim Torra Foto: Adrià Costa

Els col·laboradors de Quim Torra ja havien advertit que el discurs del candidat no seria un tràmit. I ha estat complementari del que va fer dissabte en el primer intent d'investidura. Quaranta-cinc minuts al faristol que han permès repassar les polítiques sectorials, l'objectiu de la "corrupció zero", quina serà la relació amb els poders de l'Estat i també esmenar algunes opinions del passat. Aquestes han estat les claus de la seva intervenció:. El primer missatge rellevant del discurs de Torra ha estat la ferma voluntat de recuperar les 16 lleis aprovades pel Parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). No ha especificat com farà efectiu aquest objectiu i tampoc si entre aquestes normes que es pretenen rescatar hi ha la llei de transitorietat, que definia el procés de desconnexió amb l’Estat. Torra ha preferit citar altres exemples, com la llei contra el canvi climàtic, la de pobresa energètica, la d’igualtat o el cànon digital audiovisual. El candidat a la presidència ha reclamat "capacitat de decisió".Torra ha dedicat un capítol de la seva intervenció a desplegar els eixos de les polítiques de progrés econòmic. Més enllà d’anunciar un salari mínim de 1.100 euros bruts mensuals i d’instar a l’actualització de "l’agenda catalana del corredor mediterrani", el candidat ha fet dos anuncis rellevants. El primer, atendre el mandat del Parlament per recuperar la gestió pública d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL).En segon terme, completar el desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya. Torra ha avançat la voluntat de disposar de la Hisenda construïda abans del 155, però no ha fet cap menció a recaptar els propis impostos, un objectiu capital de l’anterior legislatura.. L’aplicació del 155 ha criminalitzat especialment dos col·lectius: el professorat i els agents dels Mossos d’Esquadra. Torra ha volgut enviar un missatge de protecció de l’escola i la policia catalana. Per això, ha verbalitzat que defensarà i enfortirà el projecte "inclusiu" del sistema educatiu. També ha posat l’accent en "revertir" el dany de la intervenció sobre l’estructura policial. El candidat a la presidència vol que els Mossos siguin la "policia integral" de Catalunya per atendre amb rigor, entre d’altres qüestions, la lluita contra el terrorisme.Torra ha exhibit el seu desig de constituir una "República de tots" perquè, ha dit fer-la efectiva, és la millor forma de garantir les llibertats. A Catalunya, però també a Espanya. Ha volgut, en aquest sentit, enviar un missatge fratern a l'esquerra espanyola marcant distàncies amb el bloc constitucionalista. En aquesta línia ha constatat que Catalunya no és "uniforme" i que pot estar unida "en la diversitat".Garantir la convivència i la cohesió social serà una de les seves prioritats. Això, però, no vol dir afluixar amb les estructures pròpies que reforcen l'imaginari col·lectiu. El candidat ha garantit que hi haurà més diners per TV3, amenaçada pels pagaments de l'IVA al minsiteri d'Hisenda i per les retallades.Torra sap que els seus comentaris sobre els ciutadans espanyols, fets en piulades o en articles d'opinió, s'han convertit en l'esca del pecat. I que la seva disculpa a TV3 va quedar curta. Ho va semblar a alguns dels seus companys i també a l'oposició, que l'ataca per aquí malgrat que l'historial identitari i de criminalització de l'adversari de Ciutadans guanya de llarg al de Torra. Per això, el candidat no ha tingut problemes en practicar l'autoesmena. Una disculpa clara per unes afirmacions no encertades i "que no tornaran a passar" i també una autocrítica sobre com (aquí, tots) han gestionat un procés que, com tota obra humana, té ombres. Torra necessita ampliar suports (sap que el 47,5% pesa com una llosa) i això l'obliga a actuar més del compte i acostar-se a qui es pot sentir més allunyat de les seves idees. Per ell no pot quedar.

