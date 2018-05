SORTEIG Circ Cric i Tortell Poltrona presenten «Garranyecs»

S'està carregant...

El Circ Cric i Tortell Poltrona tornen a omplir el Montseny de circ, música i teatre amb el 9è Festival Circ Cric , que es fa al Centre de Recerca de les Arts del Circ que la companyia té ubicat a Sant Esteve de Palautordera. La programació és extensa i variada, i té com a pal de paller el nou espectacle de la companyia resident, titulat Garranyecs . Pallassos, trapezistes i malavaristes s'entrellacen amb la natura en un espectacle màgic amb música en directe.sorteja dos packs familiars de quatre entrades (2 adults i 2 nens) per anar a veure Garranyecs a la carpa del Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera, el diumenge, 27 de maig, a les 12:00.Per participar en el sorteig només cal omplir aquest formulari:- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la població de residència.- Els guanyadors obtindran un pack familiar de quatre entrades (2 adults i 2 nens) per a l'espectacle del Circ Cric.- El termini per participar al sorteig es tancarà el 18 de maig a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected] - Mitjançant la participació al sorteig, el lector s'inscriurà també als butlletins de. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.

