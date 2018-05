El primer «Matí» del president Torra

Hi torna a haver la llum oberta al despatx del president de la Generalitat al Parlament. El fet no ha passat desapercebut als periodistes. Les dependències del president estaven tancades amb pany i forrellat des del 27 d'octubre. Aquest matí, la llum s'hi ha tornat a encendre, com un senyal de represa després de mesos d'anormalitat. Si ja portem una bona col·lecció de dies històrics, el d'avui brilla de manera especial i ve curull de moments, gestos i simbolisme.El d'avui ha estat el primer matí del president. Un matí diferent al que ha estat un dels seus referents històrics: El Matí, fundat per un grup de catalanistes liberals i catòlics dels anys vint i trenta, com el seu admirat Carrasco i Formiguera. Precisament al digital El Matí, que agafa el nom del que va ser el rotatiu dels anys de la República, Torra hi ha escrit molts articles, que aquests dies són analitzats al mil·límetre pels seus detractors.Quim Torra, que avui serà elegit 131è president de la Generalitat, ha arribat d'hora al Parlament. El primer comitè de recepció l'esperava a la porta d'entrada. Hi eren Elsa Artadi, Josep Costa, Laurà Borràs, Francesc de Dalmases, el nucli més de confiança del president Puigdemont, que es podria anomenar el Cercle de Berlín. Hi era també una representació del PDECat, amb Lluís Font, Marc Solsona, junt amb Damià Calvet. Han estat comentats les mostres de proximitat de Laura Borràs al president in pectore. Aquests dies, tot petit gest -una encaixada forta, una abraçada- pot tenir lectura política.No sabem encara si la presidència de Quim Torra aconseguirà incrementar la lectura de la seva extensa -i sòlida- producció bibliogràfica. El que sí que ha aconseguit és que Ciutadans s'aboqui a la recerca de tuits, articles, declaracions, el que sigui que pugui posar en dificultats el nou president. Ho ha anunciat Inés Arrimadas als passadissos a un grup de periodistes, una hora abans de l'inici del ple: que hi hauria una nova entrega per intentar deixar en evidència el "supremacisme" i el "racisme" d'un autor que tot indica que han llegit poc. En tot cas, sembla que ja hi ha a Ciutadans tot un equip concentrat en la troballa arqueològica del món Torra.Els qui també esperaven el nou president avui al parlament hi havia diversos exdiputats. Hi era Jaume Rodri, diputat per ERC en la legislatura 1992-95, activista social i independentista dels temps en què n'eren pocs. Estava content: "Avui és un dia important. Anem bé". De l'altre cantó ideològic, hi havia Montserrat Nebrera, exdiputada d'un PP impossible, quan Josep Piqué va intentar un tomb catalanista al partit, una Nebrera que reconeixia sentir "nostàlgia". I preveia dificultats: "El problema de Quim Torra vindrà quan comencin els judicis. Això li sortirà al pas com a gran entrebanc per poder consolidar-se". Nebrera no ho deia amb satisfacció. Com molts altres no-independentistes, vol que la situació es redreci.