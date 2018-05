VÍDEO El debat d'investidura de Quim Torra, en directe

12:05 Sabria: "Un Govern ens fa més forts i estem molt satisfets de fer-ho, per fi, realitat". El portaveu d'ERC assegura que investir un nou president i formar un nou executiu permetrà posar punt i final a la repressió de l'Estat.

12:05 Arrimadas ignora les excuses de Torra i torna a carregar contra els seus escrits. La líder unionista escomet contra Rajoy i acusa el seu govern de permetre el vot de Puigdemont, "un senyor fugit de la justícia". Ho explica Pep Martí.

12:03 Sabrià comença el discurs amb una salutació en 7 idiomes. "Som un poble de pobles, on hi cap tothom", afegeix.

12:02 Puja al faristol del Parlament Sergi Sabrià, portaveu d'ERC.

12:00 La líder de Cs contraposa el programa de "llibertats" de la seva formació als valors del nacionalisme del "passat" que representa l'independentisme.

11:56 Arrimadas treu pit de la victòria de Ciutadans el 21-D i assegura que "la força més votada" continuarà al Parlament per fer oposició. "El Parlament tornarà al diàleg quan vostès perdin aquesta majoria fictícia", apunta la líder de la formació taronja, que també critica la llei electoral.

11:50 Arrimadas avisa Torra: "Li avanço, ni vostè ni ningú ens portarà cap a una República Catalana". "Posin-se a treballar perquè la república no arribarà", sentencia.

11:48 Arrimadas acusa Torra de voler "carregar-se" el Parlament i el Govern. "Vol deixar sense representació a tots els ciutadans de Catalunya que no pensin com vostè", etziba.

11:45 Inés Arrimadas: "Si l'independentisme pensa que amb Quim Torra s'internacionalitzarà el procés és que han tallat el contacte amb la realitat".

11:44 Arrimadas: "Sento una enorme tristesa perquè tenim al capdavant de la Generalitat de Catalunya una persona que es referma en tot el que s'ha fet fins ara".

11:41 Inés Arrimadas hi torna: manté la mateixa estratègia del seu discurs de dissabte i retreu amb contundència nous articles a Quim Torra.

11:41 Pren la paraula Inés Arrimadas, líder del grup parlamentari de Ciutadans.

11:34 Torra, s'excusa: «Me'n penedeixo, no tornarà a passar». El candidat a la presidència insta els independentistes a "estudiar les lliçons apreses" i a reconèixer que "no s'han fet bé algunes coses". Informa Sara González.

11:27 Alguns detalls del discurs de Torra, que ha durat 45 minuts, i ha generat aplaudiments de la bancada independentista en diverses ocasions.



1. El candidat a la presidència de la Generalitat revertirà la privatització d'Aigües Ter-Llobregat a través de la creació d'una nova empresa pública.



2. No concreta si desplegarà la Hisenda pròpia



3. Insta l'independentisme a fer autocrítica dels fets d'octubre.



4. Recorda que l'Estat sempre ha condemnat Catalunya a la "residualitat".



5. Es compromet a recuperar totes les lleis suspeses pel Constitucional.



6. Assegura que amb la República "tothom hi guanyarà drets i ningú en perdrà".



7. Reivindica la seva experiència en l'empresa privada.



8. Esmena iniciatives en ensenyament, en violència masclista, en protecció dels drets LGTBI, habitatge, cultura i esport.



9. Es compromet a arribar a un salari mínim de 1.100 euros bruts mensuals, i ha fixat com a objectiu desplegar la renda garantida de ciutadania.



10. Ha apostat per la "corrupció zero" com a forma de "Govern obert".



Tots la resta de claus del discurs, a la crònica d'Oriol March i Joan Serra Carné.

11:23 El ple se suspèn durant 15 minuts. Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans, reprendrà el debat.

11:20 Quim Torra finalitza el seu discurs: "Que tinguem sort en el camí de la llibertat, de la justícia i de la República". Els diputats independentistes ofereixen una llarga ovació al discurs del candidat, que ha estat molt més concret que el de fa 48 hores. L'historiador ha desgranat elements clau del programa de Govern departament per departament.

11:17 Torra: "Hem d'estudiar bé les lliçons apreses, i cap independentista no ha de tenir cap problema per reconèixer que no hem fet bé algunes coses".

11:17 Rivera demana a Rajoy que s'assegui a negociar com mantenir el 155 tot i el nou Govern. El president de Cs afirma que "no es pot ser que el PNB marqui l'agenda política espanyola".



11:12 Quim Torra torna a demanar discúlpes per si algú "s'ha sentit ofès" pels seus tuits antics. "Me'n penedeixo, de debò", insisteix.

11:10 Quim Torra aposta per una justícia "independent" que tingui normalitzat l'ús de la llengua catalana. Ara per ara, denuncia, el català és cada vegada més ocasional en les sentències dels tribunals de justícia. El candidat vol donar pes als mitjans de comunicació públic i considera que és "essencial" nodrir de més recursos la lluita contra el terrorisme.

11:04 Torra: "És necessari dir i fer un agraïment a tots els treballadors públics de Catalunya que han hagut de combatre tots els afectes del 155". La bancada independentista respon amb un fort i llarg aplaudiment.

11:01 Torra assegura que el Govern d'aquest nova legislatura impulsarà l'empresa Aigües Ter-Llobregat pública "per donar compliment al mandat del Parlament".

10:59 Quim Torra marca el 2050 com l'any objectiu perquè tota l'energia a Catalunya provingui de fonts renovables. En aquest sentit, el candidat assegura que des del Govern s'impulsarà el Pacte Nacional energètic perquè el model actual "és deficient".

10:59 El primer «matí» del president Torra. Quim Torra ha viscut avui les seves primeres hores com a Molt Honorable "in pectore". Ho explica Pep Martí.

10:56 Quim Torra: "Volem ser un país líder en el marc de la quarta revolució industrial".

10:55 Torra marca com una prioritat recuperar el funcionament de la Hisenda catalana previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Hem de completar el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya", assenyala.

10:51 El candidat a la presidència de la Generalitat titlla de "prioritat" tancar un pacte amb els agents socials i econòmics del país per garantir als treballadors els drets que garanteixin la "qualitat i estabilitat" de les condicions laborals a Catalunya.

10:50 Quim Torra: "Volem impulsar un país d'acollida, d'inclusió i de cohesió. Apostem per la convivència real".

10:50 Quim Torra detalla, punt per punt, els elements més destacats del seu pla de Govern.

10:49 Torra es compromet a recuperar totes les lleis suspeses pel Constitucional. El candidat a la presidència de la Generalitat assegura que "amb la República tothom hi guanyarà drets i ningú en perdrà" en la segona sessió de la investidura.



10:45 Quim Torra: "La República Catalana és mirar a Europa i al món".

10:44 Torra defensa que la independència de Catalunya permetrà a tothom guanyar-hi drets.

10:42 Torra: "La República Catalana com tots".

10:41 Quim Torra assenyala que afronta el segon debat d'investidura per reclamar el reconeixement de nació "plena" i per defensar una República Catalana "lliure i prospera".

10:41 Quim Torra: "Torno a recordar que el nostre president és Carles Puigdemont".

10:38 Pren la paraula Quim Torra, que comença el seu discurs amb un missatge dirigit als presos i exiliats polítics i als seus familiars.

10:27 Aquest matí també hem sabut que Torrent plantarà Felip VI: no li comunicarà en persona la investidura de Torra. El president del Parlament ho farà per escrit.

10:24 L'inici del ple està previst per a dos quarts d'onze del matí. La premsa gràfica ja és a l'hemicicle i la tribuna de convidats està plena. Els 135 diputats van entrant de mica en mica.

10:13 Quim Torra serà el 131è president de la Generalitat. Ara bé, com es va cuinar l'elecció del pla D de Puigdemont? L'equip de Política de NacióDigital ordena tots els detalls de quinze dies d'intriga entre Berlín i Barcelona en un reportatge quirúrgic.

10:10 La CUP va anunciar ahir que mantindrà l'abstenció i facilitarà la investidura. Així us ho explicava Àlvar Llobet. Tot i permetre que Torra sigui investit com el 131è president de la Generalitat, la formació anticapitalista ja avisa que farà una "oposició activa". Maria Sirvent assenyala, en una entrevista a TV3, que la CUP no facilitarà la governabilitat i treballarà per torpedinar el marc autonòmic.

10:07 El candidat de Junts per Catalunya rebrà avui llum verda a la cambra catalana. Serà investit per majoria simple.

10:06 Bon dia! Tot a punt perquè comenci la segona volta del ple d'investidura de Quim Torra.

19:24 ANÀLISI Torra recús la unitat independentista a l'espera de la CUP. El candidat no supera la primera votació del ple d'investidura malgrat desplegar un discurs republicà que casa amb la prioritat d'ERC de formar Govern però que encara no convenç la CUP. Comuns, Ciutadans, PSC i PP rebaten els plans de Torra i qüestionen que el discurs només interpel·li l'independentisme. Escriu Joan Serran Carné, cap de política de NacióDigital.

19:23 Quim Torra no supera la primera votació de la seva investidura. El candidat rep el suport de JxCat i ERC (66 vots), el "no" de Cs, PSC, comuns i PP (65), i l'abstenció de la CUP (4).

19:15 La CUP vota abstenció en la primera volta de la investidura de Quim Torra.

19:12 Albiol: "Amb la seva rèplica, ha evidenciat que serà un president interí".