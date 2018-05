Arrenquen les declaracions dels 39 encausats per participar en la vaga del 8-N

Aquest dilluns comencen les compareixences davant del Jutjat d'Instrucció número de 2 Tarragona. De moment hi ha 39 persones del Camp de Tarragona encausades per un delicte contra la seguretat del trànsit per haver participat en marxes lentes pel polígon Francolí, l'A-27 i l'AP-7 i també en talls de carretera el dia 8-N, en el marc de la vaga general. Ara bé, com que la causa encara es troba en fase d'instrucció, no es descarta que puguin aparèixer nous investigats.Els investigats són de 16 municipis diferents del territori. El jutge els ha citat en cinc dies diferents. Els investigats hauran de comparèixer a la seu judicial el 14, 18, 21, 25 i 28 de maig.L'advocat dels encausats, Carles Perdiguero, va explicar dijous passat que tota aquesta investigació gira al voltant d'un informe de la policia espanyola "poc acurat" i va denunciar que en el document policial hi constaven els noms dels investigats amb la seva afiliació política, on militava i si pertanyia a algun casal. A més, va afirmar que "hi ha unes mostres de despropòsit" que encara fonamenten més la inexistència de delicte.El lletrat va lamentar que en tots els casos que estan oberts, com els de l'1-O, 3-O i ara 8-N, "s'està utilitzant el dret penal de manera que no correspon" i va assegurar que un cop hagin declarat els investigats, demanarà l'arxivament del cas.Els investigats no estaran sols, ja que s'han convocat actes de suport els mateixos dies de les citacions, a les 9.30 h, davant dels jutjats.Per altra banda, també aquest dilluns, quatre bombers estan citats a declarar a Reus en el marc de la macrocausa iniciada per un informe de la policia espanyola pel tema del referèndum, investigats per un presumpte delicte de malversació de fons públics i odi.La setmana passada, un altre bomber va anar a declarar com a investigat pel jutjat d'instrucció número 2. L'encausat només va respondre les preguntes del seu advocat. També van passar per la seu judicial sis agents dels Mossos d'Esquadra que van declarar com a testimonis.La jutgessa que porta vol saber si els investigats van participar en l'acció de protesta del 3-O que va tenir lloc davant l'Hotel Gaudí, de Reus, on s'allotjaven agents de la policia espanyola que havien arribat per frenar l'1-O.En aquesta macrocausa també s'investiga l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, els portaveus dels grups municipals de la CUP, PDECat, ERC i Ara Reus, per signar un manifest i també a dos regidors cupaires -Mariona Quadrada i Oriol Ciurana- i bombers, entre altres.

