Rabell critica el «FAQS» de TV3 amb Puigdemont i Eurovisió pel mig (i rep de valent)

Avui a Preguntes Freqüents de TV3

- Un debat sobre la investidura entre representants de JxC i ERC

- Un monòleg de Pilar Rahola

-Entrevista a l'advocat de Clara Ponsatí pic.twitter.com/CS0XsioZMH — Arqueòleg Glamurós (@arqueoleg) 12 de maig de 2018

Hem trobat a faltar una connexió en directe amb Berlin. Carles Puigdemont hauria pogut comentar el desenvolupament del festival d'Eurovisió. Sense ell, un vespre de sofà i manteta no és el mateix. https://t.co/86lf0OSrjV — Lluís Rabell (@LluisRabell) 13 de maig de 2018

Lamentable, com sempre. — Salvador Cardús Ros (@salvadorcardus) 13 de maig de 2018

Espero al Lluís, a veure si s’aixeca de la migdiada i us diu alguna cosa. — Jordi Calvís 🎗 (@jordicalvis) 13 de maig de 2018

Crispetes??? — Gerard Quintana (@gerardquintana) 14 de maig de 2018

Uuufff, quin nivell, Rabell. No se t'acut res un pèl més enginyós??? Ep, que eres candidat a President de la Generalitat!! @LluisRabell — Frederic 🌟Rep.Cat🌟 (@fredijosal) 13 de maig de 2018

Realment et deus creure que ets graciós, o irònic, o suspicaç, o simplement Intel.ligent? Fes-t'ho mirar. — Raül Massanella (@raulmassanella) 13 de maig de 2018

Els comuns mirant Eurovisió: La decadència de la ideologia. — Miquel pelanas (@PelanasMiquel) 13 de maig de 2018

Que estan al sofà escarxofats sense aportar res, en una situació d’excepcionalitat al país, ja ho sabíem. Ara ja ni dissimulen a que el seu objectiu és ajudar a que s’acompleixi l’objectiu dels qui volen destruir el país. Misèria humana. — jordi bo (@jordibo72) 13 de maig de 2018

L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, segueix fent política i crítica des del seu compte de Twitter. Aquest dissabte va aprofitar per carregar contra els temes tractats al Preguntes Freqüents de TV3. Per fer-ho, va retuitejar un comentari d'un anònim que desgranava l'escaleta del programa: debat amb representants de JxCat i ERC; "monòleg de Pilar Rahola" i entrevista a l'advocat de Clara Ponsatí.A aquesta piulada, Rabell hi va afegir el que creia que havia faltat al programa presentat per Laura Rosel: "Hem trobat a faltar una connexió en directe amb Berlín. Carles Puigdemont hauria pogut comentar el desenvolupament del festival d'Eurovisió. Sense ell, un vespre de sofà i manteta no és el mateix", va escriure.Ràpidament, desenes d'usuaris van recriminar-li aquest comentari.

