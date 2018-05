Alacant bat el rècord Guinness de la lliçó de música més gran de la història

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) va celebrar aquest dissabte a la plaça de toros d’Alacant un esdeveniment per homenatjar a les Escoles de Música de les Societats Musicals i a la Diputació d’Alacant amb el qual s’ha aconseguit el Guinness World Record a la “Major lliçó de música de la història”. Aquest acte formava part de les activitats programades per la Federació per a commemorar el seu 50è aniversari al País Valencià i aconseguir 18 Guinness World Records de la música.L’esdeveniment va comptar amb la presència de Pedro Rodríguez, president de la FSMCV, i per part de la Diputació d’Alacant, el vicepresident i diputat de Cultura, César Augusto Asencio.En l’acte celebrat a la plaça de toros d’Alacant hi van participar 4.130 alumnes, d’entre 8 i 16 anys pertanyents a Escoles de Música de 199 Societats Musicals, en una innovadora lliçó participativa de música de “Introducció al sistema Soundcool”. Anteriorment, el rècord estava establert en una lliçó en la qual hi van participar 2.489 persones.El sistema Soundcool és una eina de creació musical col·laborativa desenvolupada per la Universitat Politècnica de València (UPV) amb la col·laboració de la FSMCV, basada en la utilització de tecnologia com a telèfons mòbils i tauletes.En aquesta ocasió, ha sigut Jorge Sastre (Director del Grup PerformingARTech de la UPV i director de Soundcool) l’encarregat de realitzar la lliçó de música, gens convencional, on els participants han après el funcionament d’aquesta eina i han participat activament amb els seus dispositius tecnològics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)