Malestar a la justícia alemanya pels mètodes del CNI per detenir Puigdemont

La justícia alemanya està molesta amb els mètodes que va utilitzar el CNI per aconseguir que detinguessin Puigdemont. Tal com explica El Independiente , la precipitació i les ganes que tenia el govern espanyol d'apuntar-se una victòria després del fracàs intentant trobar urnes de l'1-O, va portar els agents espanyols a utilitzar fórmules que han fet sentir "utilitzats" els jutges alemanys.Tres dies abans de la detenció de Puigdemont, Pablo Llarena, jutge del Suprem, va reactivar l'euroordre però l'Estat només va avisar els cossos de seguretat alemanys, i no pas els suecs, finesos o danesos, per on el president català també havia passat. El govern espanyol va creure's que Merkel els l'entregaria.A partir d'aquell moment, hi ha diversos gestos que han provocat el malestar. La primera és que Espanya necessitava apuntar-se un gol i la premsa ràpidament es va fer eco de l'operatiu del CNI per detenir-lo: 20 agents del CNI, geolocalitzadors als mòbils dels acompanyants i l'aparell per seguir-lo al Renault Space amb què es desplaçava. Un aparell que per col·locar-lo necessitaven una ordre judicial, que no tenia perquè els temps se'ls tirava a sobre.Als jutges alemanys, molt meticulosos amb les seves decisions, no els va agradar gens que Espanya donés per feta la seva extradició. A més, van titllar d'"inadmissible" el delicte de rebel·lió en aquest cas, posant èmfasi en el fet que les decisions judicials estan per sobre de les voluntats polítiques.

