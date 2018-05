​VÍDEO Jiménez Losantos, a Torra: «Esclar que podem bombardejar Barcelona»

Federico Jiménez Losantos s'ha adreçat a Quim Torra, que avui serà elegit president de la Generalitat i que va dir que Espanya ja no podia bombardejar Barcelona. En el seu editorial matinal a esRadio , el polèmic periodista ha estat contundent, sense pèls a la llengua i travessant totes les línies vermelles que ha trobat al seu pas.“Però tu què t'has cregut?”, ha deixat anar a Torra. “Com que no podem bombardejar Barcelona? Per suposat que us podem bombardejar”, ha dit. “Una altra cosa és que la bassura de govern que tenim no sigui capaç de demostrar que hi ha avions per bombardejar. O que la casta política prefereixi que es destrueixi Espanya abans que utilitzar legítimament la força”, ha argumentat.Losantos amenaça Torra amb “70.000 policies i 90.000 guàrdies civils” que poden prendre Barcelona en “cinc minuts”. I entre altres insults comparant el sobiranisme amb al nazisme, el periodista adverteix al futur president de la Generalitat: “A tu no fa falta que et bombardegin. només cal que et truqui un jutge, vas al lavabo i llavors, vinga, cap a Estremera”.

