Carla Simón rep el premi al jove talent Women in Motion del Festival de Canes

Carla Simón, directora d'«Estiu 1993» Foto: Mariona Batllés

La catalana Carla Simón, directora d'Estiu 1993 , ha rebut aquest diumenge el premi Women in Motion en la categoria de joves talents del Festival de Cinema de Canes. Aquest és un guardó que anteriorment havien rebut actrius com Jane Fonda, Geena Davis i Susan Sarandon i que en aquesta 71a edició també ha rebut Patty Jenkins, directora de Wonderwoman.Aquest premi és una iniciativa posada en marxa el 2015 pel grup d'empreses comercials Kering en col·laboració amb el festival de cinema i pretén equiparar el paper de la dona al de l'home en un món tradicionalment masculí. El premi joves talents és com una beca, està dotat amb 50.000 euros i permetrà a Carla Simón finançar els seus pròxims projectes cinematogràfics.

