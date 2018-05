​VÍDEO Una estudiant treu de polleguera Eduardo Inda en directe

Eduardo Inda, a la Sexta. Foto: La Sexta

Orgullo de esta estudiante que dejó ayer en su sitio al impresentable de Eduardo Inda. Luego él la insulta 5 veces llamándola fascista. Realmente se está retratando y llamándoselo a sí mismo. pic.twitter.com/AUJVgX5WnV — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 13 de maig de 2018

Celia del Barrio, una jove estudiat del Sindicat d'Estudiants i que pertany a una plataforma feminista, ha tret de polleguera Eduardo Inda, el director d'Okdiario.com. En directe, al programa La Sexta Noche Al plató s'estava debatent la polèmica sentència contra "la Manada". Hi participaven els tertulians habituals, entre ells Inda, i gent del públic, entre els quals la noia.Quan ha acabat la seva intervenció, l'estudiant ha retret a Inda que mentre ella estava parlant d'un tema tan seriós ell estava rient d'una forma “asquerosa”. “És una pena que les càmeres no captin tot el que passa aquí”, ha dit.L'atac ha enfurismat Inda, que ha explicat que estava rient d'un altre tema que no tenia res a veure amb el que s'estava parlant al plató. I llavors ha explotat i ha titllat la noia de “feixista” fins a cinc cops. Tot, mentre el presentador demanava respecte per als convidats i als tertulians. No se n'ha acabat de sortir, però.

