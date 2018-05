Arrimadas ignora les excuses de Torra i torna a carregar contra els seus escrits

Malgrat les paraules de Quim Torra en la seva primera intervenció d'avui, en què ha demanat excuses per algun dels seus escrits, Inés Arrimadas ha tornat a la càrrega. Ja ho havia anunciat abans del ple. Ciutadans creu haver trobat un filó en els textos de Quim Torra i es disposa a esprémer fins al moll de l'os la biografia del candidat a la presidència de Catalunya. Això i un atac explícit al govern espanyol (l'altre enemic a abatre) per permetre el vot delegat de Carles Puigdemont han estat els dos objectius d'Arrimadas.La líder unionista no ha deixat canya dreta contra Torra, buscant un cos a cos que difícilment trobarà. Ha començat dient que sent "una enorme tristesa" al veure que Torra serà el nou president. Ha explicat que aquest cap de setmana ha llegit centenars d'articles, en què el candidat escrivia que "Espanya necessita un psiquiatre".Arrimadas ha esmentat expressions emprades per Torra en alguns articles, com "allau immigratori" per referir-se a l'arribada de nouvinguts a Catalunya. Convertida en lectora impulsiva dels textos de Torra, la líder de Ciutadans a Catalunya s'ha abocat a citar fora de context frases diverses del candidat. Ironitzant amb la voluntat del sobiranisme d'internacionalitzar el conflicte, Arrimadas ha advertit que "el que vostè aconseguirà és internacionalitzar els seus articles".La dirigent unionista ha volgut equiparar el discurs de Quim Torra a la xenofòbia i el racisme, expressant la seva sorprsa pel fet d'haver d'estar defensant posicions contràries al "nacionalisme", que és, segons ella, "el passat". Arrimadas ha esmentat una frase de Torra en què sentia que els carrers eren diferents als que hi havia en temps dels avis. "Jo prefereixo els carres d'ara", ha dit la diputada.Inés Arrimadas ha aprofitat per escometre també contra l'executiu de Mariano Rajoy, al dir que Torra serà avui elegit gràcies al fet que "un senyor fugit de la justícia" -referint-se al president Puigdemont- el podrà votar "sense que el govern l'hagi recorregut davant el Tribunal Constitucional", provocant l'aplaudiment dels diputats del seu grup. Aquesta situació, ha subratllat, no és imaginable en cap estat democràtic.Arrimadas ha acusat Torra i els dirigents independentistes de "voler un altre 155, perquè no saben governar d'una altra manera". Ha assegurat que "a vostès la veritat els dona igual". Si es té com a única prioritat la independència, ha assegurat, la resta de temes es deixen de banda.En els eu torn de rèplica, Torra ha defensat que el Govern de la Generalitat sí que ha fet un gran esforç en política social, en "els problemes que interessen la gent", des de les ajudes d'habitatge a les 25.000 beques més de menjador, el pla de salut o les 750 noves places de residència de gent gran. Però ha recordat el dèficit fiscal com a gran llosa que impedeix una política social activa. Les persones beneficiades de les polítiques de dependència han augmentat en un 50%, fins a les 150.000 ateses. Ha preguntat a Cs si demanarà a l'Estat que assumeixi el 50% del cost de la dependència. I ha assegurat que "la política social serà prioritària del meu Govern".

