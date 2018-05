Sànchez: «Res s'assembla més a l'1-O que el 21-D. El mandat és claríssim i no el pervertirem»

L’1O ens obliga, res s'assembla més a l’1O que el 21D. El mandat és claríssim i no el pervertirem. Amb el govern @QuimTorraiPla i el lideratge del president @KRLS governarem per a tothom sense renúncies ni acomplexaments. Aquest és el compromís de @JuntsxCat! pic.twitter.com/tpE03HxPXz — Jordi Sànchez (@jordialapreso) May 13, 2018

"L'1-O ens obliga, res s'assembla més a l'1-O que el 21-D. El mandat és claríssim i no el pervertirem", ha assegurat el diputat de JxCat Jordi Sánchez després de fer-se pública la decisió de la CUP de mantenir les quatre abstencions i permetre la investidura del candidat Quim Torra.A través d'un missatge a Twitter des de la presó, Sànchez ha subratllat que "amb el govern deTorra i el lideratge del president Puigdemont" governaran "per a tothom sense renúncies ni acomplexaments" tal com es va comprometre el seu partit.

