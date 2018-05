Aquest és el preu que va pagar TVE per la participació d'Espanya a Eurovisió l'any 2017

Pues sí amigos, aquí tenemos los costes que tuvo #Eurovision 2017 para @rtve, o sea, para todos.



[Tras la sentencia de 2016 en esta ocasión no han ido a los tribunales] #Transparencia #Eurovision2018 pic.twitter.com/0B2Fmb1sHR — Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 12, 2018

Quedar últim a Eurovisió té un preu: 445.091,58 euros. Això és el que haurà de pagar TVE arran de l'últim lloc aconseguit per Espanya l'any 2017. La televisió pública espanyola s'ha vist obligada a publicar aquesta informació en virtut de la llei de Transparència i en resposta a Stéphane M. Grueso, que va fer la petició corresponent.Com explica Vertele, els costos es divideixen en 15 conceptes, des dels drets de retransmissió fins a les dietes i els transports. En un primer moment, RTVE es va negar a difondre aquestes dades i va presentar un recurs que va ser rebutjat per la justícia, tant a l'Audiència Nacional com al Tribunal Suprem.

