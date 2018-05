El resultat del consell polític de la CUP: 40 a favor de facilitar la investidura, 24 en contra i 1 abstenció

El consell polític extraordinari de la CUP i el Grup d'Acció Parlamentària (GAP) ha decidit amb dues votacions mantenir l'abstenció dels seus quatre diputats per tal de permetre la investidura del candidat a la presidència de JxCat, Quim Torra, en segona volta.Segons han avançat alguns mitjans i ha confirmat l'ACN, en el consell d'aquest diumenge s'han fet dues preguntes per decidir el sentit del vot amb vista a la investidura de Torra aquest dilluns. La primera preguntava si volien facilitar o no una investidura de Torra. El resultat de la votació ha estat de 40 vots a favor de facilitar la investidura, 24 en contra i una abstenció.Si es responia afirmativament, hi havia una segona pregunta, en la qual havien d'escollir si es donava llum verda amb una abstenció o amb un vot afirmatiu. El "sí" al candidat de JxCat ha obtingut 3 vots i l'abstenció a la investidura n'ha rebut 59.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)