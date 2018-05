El Barça cau davant del Llevant i trenca la ratxa d'imbatibilitat (5-4)

Partit boig al Ciutat de València amb un Barça irregular. El Barça ha vist com la primera part se li complicava amb un 2 a 0 en contra que Coutinho ha pogut maquillar amb un gol que ha deixa el 2 a 1 al marcador. Al primer tram de la segona part el Llevant ha passat per sobre del Barça i el marcador s'ha posat 5 a 1. El Barça s'ha activat i ha aconseguit retallar distàncies fins al 5 a 4. Finalment, però, no ha estat possible el miracle.El partit no ha començat bé per als interessos del Barça. Al minut 8, el Llevant s'ha avançat amb un gol després d'una errada defensiva per poca intensitat. Amb un equip de circumstància, sense Leo Messi i amb una defensa poc rodada, el Barça ha vist com l'equip local enviava una pilota al pal dos minuts després. Els següents minuts han transcorregut amb poc control i poc ritme de joc fins que a l'equador de la primera meitat el Barça semblava que podia començar a dominar.No ha estat així i al minut 30 el Llevant ha fet el segon gol mentre el Barça jugava amb 10 per lesió de Vermaelen. Piqué ha entrat substituint el central belga i ha revolucionat el partit. Amb una jugada d'amor propi del jugador català ha arribat el primer de Coutinho amb un gran xut des de la frontal. Així s'ha acabat la primera part.Als 30 segons de la segona, el tercer del Llevant amb un Barça adormit. Tres minuts més tard, el quart del conjunt granota. I al 55, el cinquè. Cada contraatac, mig gol del Llevant. Sense ritme ni tensió competitiva i sense bon posicionament sobre el camp, el Barça ha vist com el Llevant li ha passat per sobre els primers 10 minuts.Al 58, Coutinho ha fet el segon després d'un mal rebuig defensiu. El Barça ha aprofitat per fer canvis: han sortit Dembelé i Iniesta i han entrat Alcácer i Denis Suárez. Cinc minuts més tard, el brasiler ha fet el tercer del de Valverde i del seu compte particular. 5 a 3 i el Barça ha tornat a creure en el miracle. Al minut 70, penal favorable als catalans i el 4t. 5 a 4 i vint minuts per acabar. El partit ha embogit els últims minuts amb un Barça desbocat a l'atac per intentar el miracle i mantenir la ratxa d'imbatibilitat però no ha estat possible.

