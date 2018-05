​VÍDEO Toni Bou «juga» al Camp Nou

El 23 vegades Campió del Món de Trial (12 X-Trial i 11 TrialGP), Toni Bou ha estat al Camp Nou, escenari de les arts del Futbol Club Barcelona, algunes èpiques, com la celebració del recent títol de Campió de la Lliga espanyola i també de la Copa del Rei.Bou ha participat en un repte molt especial, el de creuar amb la seva moto els 7,32 metres del travesser de la porteria que defensen els porters del FC Barcelona. Ha estat complicat a causa de l'estretor d'aquest, i del balanceig que tenia, però el pilot del Repsol Honda Team ha aconseguit anar de cap a cap mantenint l'equilibri.Toni Bou, que s'ha enfundat la samarreta del club amb el número 23 a l'esquena en el mateix vestuari que els futbolistes del Barça, ha completat la seva especial 'tour' pel Camp Nou amb alguns malabarismes i equilibris a les graderies de l'estadi.L'actual campió del Món buscarà la conquesta del seu 12è títol mundial a l'aire lliure el proper cap de setmana, 19 i 20 de maig, a Camprodon (Girona), amb la disputa de la primera cursa del Mundial de TrialGP 2018.Podeu veure vídeo, gentilesa de La Liga 4 Sports.Toni Bou: "Per a mi, com a barcelonista, és un honor poder estar amb la meva moto al Camp Nou. Ha estat un desafiament molt especial creuar la porteria que defensa Ter Stegen amb la moto, molt difícil, perquè es balancejava molt i era complicat l'equilibri, però així i tot, hem superat el repte. Ens ho hem passat molt bé, com també el FC. Barcelona ens fa gaudir als que ens agrada el bon futbol".

