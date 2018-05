Podem critica la CUP per donar llum verda a algú que «considera inferiors els espanyols»

El llenguatge també és una arma

Per sivvy el 13 de maig de 2018 a les 20:24 0 1

Tot i suposant que tinguessiu raó, senyors de podem, creieu que un presidenciable ha de ser tractat de "un tipo"? us esteu acostant molt a ciudadanos , que el titllen d'ultranacionalista. És impossible que penseu de debò el que esteu dient. Per què ho feu? Per tirar més llenya al mateix foc que està encenent la dreta més dreta? No sóc ningú per demanar-vos-ho, tot i que en algun moment podria votar-us; però sisplau, no us equivoqueu d'enemic. Sisplau