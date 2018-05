Protecció Civil rebaixa l'Inuncat però manté la prealerta pels elevats cabals dels rius

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha rebaixat el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'Inuncat, activat dissabte a la nit per l'increment dels cabals dels rius i les pluges acumulades. Tot i això, la DGPC manté la prealerta perquè els cabals dels rius encara són elevats al Pirineu, el Prepirineu i a les comarques centrals.La Confederació Hidrològica de l'Ebre (CHE) ha informat que el cabal de riu Garona ha baixat fins a 75m3/s, nivell que no hauria de produir afectacions. A més, el fred d'aquesta nit i la previsió de les temperatures farà que l'aportació d'aigua per fusió de la neu sigui poc rellevant. Pel que fa al Segre, a l'altura de Balaguer, caldrà vigilar el nivell del riu i vigilar les activitats que s'hi puguin fer, ja que, en funció de l'activitat dels embassaments de Camarassa i Rialp, podria pujar el cabal durant la tarda.L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que la part alta del Llobregat, a la zona del Berguedà, els cabals són alts, però no es preveu major creixement. Pel que fa al riu Ter, el cabal que és alt (129m3/s a l'alçada de Masies de Roda) però va a la baixa.En canvi, a la part baixa del Llobregat, l'ACA fa un avís de risc hidrològic per increment dels cabals entre els municipis de Castellbell i Sant Joan Despí per acumulació de pluges. El riu Llobregat al seu pas pels municipis de Castellbell, Monistrol, Collbató, Esparreguera, Olesa, Abrera, Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí, portarà durant les pròximes hores un cabal alt.A més, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que aquest diumenge a la tarda s'esperen precipitacions que aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita a les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. La distribució geogràfica del fenomen fins a la zona avisada serà local i es preveu que es pugui arribar al llindar d'avís de 20mm/30 min, cosa que podria fer danys de forma molt local a l'àmbit urbà.

