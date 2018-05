Ciutadans lamenta que l'abstenció de la CUP permeti investir un «ultranacionalista radical»

Participació

Ultranacionalista radical?

Per Evidència palpable el 13 de maig de 2018 a les 20:41 1 0 Serà que els de Ciudadanos no son ultranacionalistes radicals. El tarannà de Ciudadanos passa per sobre el PP amb els seus ideals falangistes del Movimiento de la "Una Grande i Libre". El declivi del PP fa passar el testimoni a Ciudadanos per perpetuar l'Espanya irreformable.

Què volieu??

Per Anònim el 13 de maig de 2018 a les 19:54 1 0 Que us votessin a Ciudadanos, ultranacionalistes radicals españols??

i Cs?

Per Ultranacionalista radical? el 13 de maig de 2018 a les 19:05 0 0 Com és que un partit polític com Ciudadanos no ha estat capaç de trobar gent de més nivell per les seves llistes? és vergonyòs que qualsevol país pugui tenir polítics així i que a sobre hi hagi gent que els voti... o potser son del seu mateix nivell?

el que és veritablement

Per Ani el 13 de maig de 2018 a les 18:49 0 1 impossible és arribar a copçar alguna cosa inteligible del que diu un miserable intel:lectual.Sens arguments vàlids,caldria evitar que parlés en públic qualsevol ser ataronjat....

LAMENTACIONS!

Per anònim el 13 de maig de 2018 a les 18:13 1 0 Jo també lamento que Ciudadanos donés suport a ll'aplicació del 155 a la Generalitat de Catalunya