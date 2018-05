FOTOS Rius de gent omplen Girona en la inauguració del Temps de Flors

Un carrer del Barri Vell decorat per Temps de Flors aquest dissabte Foto: ACN

Girona guarnida pel Temps de Flors Foto: Miquel Serrabassa

L'escalinata de la catedral de Girona decorada per Temps de Flors Foto: ACN

Des de primera hora del matí d'aquest dissabte milers de persones omplen els carrers de Girona per veure la 63ena edició de 'Girona Temps de Flors'. La mostra l'ha inaugurat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, juntament amb la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, i el pregoner d'aquest any, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi.I ho han fet des d'un dels escenaris més espectaculars i que atrau més visitants: Les escales de la Catedral, aquest any vestides amb un muntatge de flors grogues i arbres blancs. Els Banys Àrabs també són un dels espais més sol·licitats. La Blanche és una turista francesa de Vichy (a tocar de Lió) que ve cada any expressament per Temps de Flors, i reconeix que ha fet cua des de les vuit del matí per poder veure el muntatge. "L'any passat no vaig poder entrar als Banys Àrabs i tenia clar que aquesta edició no m'ho perdria. M'ha encantat", ha assenyalat.Girona torna a estar banyada de flors. Durant dues setmanes milers de persones s'acostaran a la ciutat per veure els 203 muntatges que s'exposen en la 63ena edició de Temps de Flors, i que estan distribuïts en 157 espais diferents. El certamen atrau cada cop més gent, i aquest dissabte inaugural, ja s'ha pogut notar. Tot i que fins a les deu del matí no s'ha obert la mostra, molts visitants ja passejaven per zones de la ciutat. Un dels llocs més concorreguts ha estat el Carrer Nou, que també és un dels més cèntrics de la ciutat. Allà s'hi exposen prop d'una trentena de barques decorades per diferents centres educatius de la ciutat. Des de bon matí, moltes famílies s'han acostat amb els petits per veure el muntatge.On també s'han agrupat molts visitants ha estat en els dos nous espais que s'incorporen a l'edició d'enguany. Els jardins del Campaner, que pertanyen al Bisbat i estan situats entre el soterrani de la Catedral i el passeig arqueològic, s'obren per primer cop als visitants oferint una "oportunitat única" per descobrir una perspectiva nova del Barri Vell de la ciutat. Aquests jardins acullen cinc projectes florals.La Neus Serra és una gironina que s'ha acostat a aquests dos espais i reconeix que cada any s'interessa per saber quines noves ubicacions s'escolliran. Serra diu que malgrat que la població s'incrementa "molt" durant aquestes dues setmanes, "val molt la pena gaudir de la ciutat decorada". "És genial veure com tothom s'hi implica", assenyala.Però els tres espais que concentren més públic són els Banys Àrabs, la Catedral i la Plaça dels Jurats. Des de quarts de vuit del matí ja hi havia una cua de centenars de persones formada en el primer. "He vingut ben aviat al matí, perquè l'any passat em vaig quedar sense veure els Banys Àrabs", explica la Blanche, una turista francesa que ve expressament de Vichy per la mostra. "És un esdeveniment preciós i una molt bona manera de portar gent a una ciutat tan maca com aquesta", assenyala.La inauguració de Girona Temps de Flors s'ha fet a les onze del matí a la Catedral. El discurs inicial ha anat a càrrec de la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, que ha valorat la "importància cabdal" que té el certamen per a Girona. "Se'n beneficia tothom, la hostaleria, el comerç i la imatge de la ciutat", destaca Plana.L'edil també ha aprofitat per recordar els "presos polítics" i "els que han hagut de marxar". Plana ha destacat "l'abundància del color groc" en els muntatges d'enguany. En aquest moment, els dos regidors del grup de Ciutadans han decidit abandonar l'acte com a protesta per les paraules de Glòria Plana.De fet, un dels espais habilitats, el Carrer Ciutadans llueix un bosc amb centenars d'arbres de color groc. Una iniciativa que han tirat endavant Òmnium i l'ANC i que porta per títol 'El bosc de la llibertat'.En el seu torn de paraula, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també ha recordat els empresonats i "exiliats", i en especial Carles Puigdemont, a qui ha citat. Les prop de 500 persones que omplien l'esplanada de baix de les escales han aplaudit la intervenció de Madrenas.La batllessa també ha tingut paraules de comprensió pels "veïns afectats" pels problemes de mobilitat que ocasiona Temps de Flors, però recorda que aquest any s'han "intentat minimitzar al màxim". Amb tot, Madrenas ha animat a venir a Girona i "gaudir de la festa de la primavera".Entre l'alcaldessa i Plana ha estat el torn del rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, que ha destacat la "bona sintonia" que genera un espectacle com Temps de Flors amb la UdG. "La vinculació entre un i l'altre és cada cop més important", ha assenyalat.

