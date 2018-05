La CUP està disposada a entrar al Govern o a la Mesa per fer república

La CUP està disposada a entrar al Govern o a la Mesa del Parlament i ''assumir responsabilitats, si és per fer república''. Així ho ha assegurat la diputada Maria Sirvent en la roda de premsa posterior al Consell Polític Extraordinari de la formació on s'ha avalat l'abstenció a la investidura del candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. Sirvent ha remarcat que, si per contra el futur Govern aposta per ''normalitzar la gestió de l'autonomisme o gestionar les engrunes que només permeten fer polítiques neoliberals, a la CUP no la trobaran''. El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Lluc Salellas no ha revelat el resultat de la votació sobre la investidura de Quim Torra però sí que ha assenyalat que ha estat ''ampli'' a favor de l'abstenció en el ple de dilluns. Així mateix, ha remarcat que hi ha hagut un ''consens absolut'' en constatar ''una reculada important'' des de la tardor per part de JxCat i ERC en el treball i les polítiques per la república.La posició de la CUP davant el nou Govern els propers mesos anirà en relació als acords programàtics. Més enllà de fer ''oposició activa'' i no ''bloquejar la governabilitat'' la formació anticapitalista s'ha mostrat disposada a ''assumir responsabilitats". Sirvent ha afegit que els quatre diputats cupaires treballaran perquè el Govern controli, entre d'altres, els serveis estratègics, recuperar les lleis socials o es pugui impulsar una banca pública catalana. En qualsevol cas, d'entrada no donaran suport al Govern perquè després de prendre nota del discurs que va fer dissabte el candidat a la presidència, Quim Torra, consideren que ''cal anar molt més enllà del que va expressar per aconseguir que la república sigui efectiva i garanteixi els drets de tots els catalans''.En aquest sentit, Salellas ha lamentat que el discurs de Torra en la primera sessió del debat d'investidura es quedés ''curt'' i ha demanat a JxCat i ERC que ''vagin molt més enllà'' i trenquin amb la tendència dels darrers mesos, des de la tardor, en que consideren que han fet més passos endarrere de la república que no endavant.La CUP té previst posar damunt la taula l'assemblea d'electes com una eina que serveixi realment per respondre a la sobirania del poble ''davant unes institucions on només es poden fer polítiques neoliberals''. És per això que volen demanar un ''procés constituent des de la base, arrelat al territori i que compti amb els moviments socials''. De fet, la CUP ha volgut posar de relleu el ''valor de la mobilització popular'' dels darrers mesos ja que ''ha estat la que ha permès avançar per fer república'' i ha obligat a les institucions a ''doblegar-se'' a la voluntat del poble.Maria Sirvent i Lluc Salellas han fet aquestes valoracions després de la reunió del Consell Polític Extraordinari de la formació que s'ha reunit al Centre Obrer Republicà de la capital de la Segarra. Els dos cupaires han comparegut davant una nombrosa presència de mitjans de comunicació que durant tota la jornada han estat pendents de la decisió final sobre el vot de la formació en la segon sessió del Ple d'investidura de demà dilluns. La reunió de Consell Polític, motivada per la sol·licitud de tres assemblees territorials de la CUP (la de Tarragona, Barcelonès i Baix Llobregat) s'ha fet durant la pausa per dinar de l'Assemblea Nacional Estratègica celebrada al Teatre de la Passió.

