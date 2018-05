VÍDEO L'advocat de Ponsatí deixa retratat un periodista d'«OKDiario»

El momento épico de la noche.

L'advocat de la consellera Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha deixat sense arguments el periodista d'OkDiario Israel García-Juez. El periodista del rotatiu espanyolista insistia que Ponsatí ha comès un delicte i s'ha fugat de la justícia, i el seu advocat li ha respost amb fermesa per desmuntar-li aquestes afirmacions.Anwar li ha parlat de la presumpció d'innocència i ha posat sobre la taula els drets humans garantits a les Nacions Unides, en concret el dret a l'autodeterminació. "El millor que hauria pogut fer el govern espanyol era permetre un referèndum", ha dit. I ha afirmat que "no es pot fugir de la justícia quan no hi ha justícia": "Si vols parlar de justícia diga'm un sol agent de la justícia que estigui encausat per haver atacat gent que no havia fet res malament", ha reblat.Ho podeu veure en aquest seguit de vídeos:

