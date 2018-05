Pascal defensa que el discurs de Torra en la investidura va ser «inclusiu»

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha defensat el discurs de Quim Torra en la primera sessió de la investidura i ha assegurat que havia realitzat un "discurs inclusiu en què tots els accents del sobiranisme s'hi poden sentir còmodes" en una clara referència a la CUP, que ja ha anunciat que s'abstindran per facilitar la investidura del candidat de JxCat. Per això, la coordinadora del PDECat es mostra "optimista" en què aquest dilluns es pugui desencallar el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya. En aquesta línia, Pascal assegura que les crítiques del "bloc del 155" sobre Torra creu que demostren que "ja no és una qüestió de nom" i "que ja n'hi podem anar posant", però la també diputada al Parlament ha remarcat que el sobiranisme viu "un projecte compartit" des del 9-N o l'1-O.De fet, Pascal ha assegurat que una vegada s'hagi assolit aquest "projecte compartit" ja "hi posarem matisos" segons les sensibilitats que tingui cada formació política, però que aquesta unitat sobiranista ha de permetre formar un nou govern per "treballar perquè la gent de l'exili estigui més a prop de casa, perquè s'acabi el 155" i també ha matisat que el nou govern català ha de servir per aturar "la deriva autortària" de l'estat espanyol.Pascal ha fet aquestes declaracions en la clausura de la primera Convenció Ideològica organitzada per la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). En ell també va assegurar que per finalitzar la creació d'un nou país també necessiten a les noves generacions i el eu "esperit de servei". La coordinadora del PDECat va remarcar que "el país té molts fulls en blanc" que caldrà que s'omplin amb "aquesta mentalitat de canvi que a tants els espanta".Precisament considera que el futur del país passa per "refer antigues aliances i fer-ne de noves" però sempre tenint en compte "la voluntat transformadora" dels seus actors que permeti aconseguir la cohesió social. A més, ha destacat que per al nou estat és necessari alguns valors com "la voluntat de diàleg, el coratge, la dignitat i la determinació", entre d'altres.Precisament en les conclusions d'aquesta convenció, la JNC es va declarar com a una formació capitalista, feminista i amb una preocupació social. Segons el secretari general de la JNC, Sergi Miquel, la convenció ha servit perquè la "inestabilitat" que viuen els joves ha comportat que la convenció hagués de fer "plantejaments sòlids sobre una base líquida". Pascal també s'ha referit sobre aquest posicionament ideològic de la JNC com un gest de "trencar clixés" perquè la preocupació social o el feminisme són moviments que "les esquerres" s'han apropiat.D'altres aspectes que en destaquen són l'avançament del vot a partir dels 16 anys, en comptes dels 18 i també de la paritat en tots els espais. La JNC també s'ha mostrat a favor de la creació d'un exèrcit de la República Catalana que s'adapti a les necessitats de l'OTAN i també a una possible Unió Europea de Defensa. També demanen la legalització de la prostitució i la creació de mecanismes per detectar aquelles persones que són obligades a practicar-la sota condicions d'explotació o també per detectar possibles casos de prostitució infantil.

