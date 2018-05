La majoria governa

Albiol respecta la majoria. La majoria governa i representa tots els catalans. Com sempre en una democràcia. A Ñ potser no funciona així ja que la dictadura s'imposa. O sigui que tranquil que el procés continua i aviat podràs triar República Catalana o Dictadura Ñ. No dubto què triaràs. Per cert diga-li al teu amic Rivera que fa mala cara. No es troba bé? Visca Catalunya Independent!