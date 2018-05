La Patum de Berga tindrà un record pels presos i els exiliats

Moment de silenci a l'inici del ple per la llibertat dels presos polítics. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Moment en què l'alcaldessa ha penjat el nou cartell de la Patum. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Imatge dels administradors durant el ple de l'Ascensió. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



Nens i nenes han pogut tocar el Tabal, com marca la tradició. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El Tabal ha sortit, com sempre que és diumenge de l'Ascensió, amb el repic de campanes que marcava les 12 del migdia a la plaça de Sant Pere. El seu so característic ha anunciat així l'inici del compte enrere per a la celebració de la Patum. Envoltat per una munió de persones, petits i grans, que omplien la plaça sota un sol de justícia, ha recorregut els carrers de Berga. El tabaler, Xavi Prat Maldonado, s'ha encaminat cap al carrer de la Pietat i d'aquí s'ha disposat a recórrer la ciutat per omplir-la de l'anunci de l'arribada imminent de la festa grossa dels berguedans. Com marca la tradició, abans de la sortida del Tabal i un cop finalitzat el ple de l'Ascensió, que és el plenari en què cada any es decideix protocolàriament si hi ha Patum, s'ha interpretat el ball de l'Àliga al centre de la plaça on d'aquí dues setmanes es farà Patum.La Patum, que se celebrarà del 30 de maig al 3 de juny, serà un any més una amalgama de música, foc i disbauxa. Però enguany tindrà un caràcter més compromès que mai. El ple de l'Ascensió ha servit per anunciar que la festa farà entrega d'un reconeixement especial als presos polítics i als exiliats en l'acte de lliurament dels títols de Patum i Patumaire d'Honor, un dels més solemnes de la celebració. L'acte es farà dissabte de Patum al migdia. Serà el mateix reconeixement que també rebran diverses entitats de Berga, com Grup Horitzó del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà o també els germans Pons, per la seva col·laboració desinteressada amb la festa.Aquest gest d'homenatge als presos i exiliats dins de l'acte més elevat de reconeixement patumaire, se suma a altres iniciatives que l'Ajuntament de Berga i el Patronat de la Patum, organisme gestor de la festa, ja havia anunciat les darreres setmanes: com el fet que els regidors del consistori cedeixin el seu lloc al balcó de Patum als familiars dels presos polítics o que l'Àliga canviï enguany el seu habitual ram de clavells vermells i fulles d'olivera per un ram de clavells grocs, una decisió que ha estat molt comentada a la ciutat, i no exempta de polèmica, les darreres setmanes.El mateix ple de l'Ascensió que ha anunciat el gest de reconeixement també ha guardat, a l'inici, un minut de silenci per als presos polítics i tots els regidors presents s'han posat dempeus per mostrar un cartell a favor de la seva llibertat. Avui entre altres absències, no hi havia l'única regidora del PSC, Rosalia Monroy.Els títols de Patumaire, que es dediquen a les persones que porten 10 anys participant de la festa són aquest 2018 per Pere Claret i Boixader, Rut Conesa i Antiñolo, Guillem Vargas i Nadal, Xavier Picas i Pagerols, Xavier Pascual i Vivó, Juan Carlos Cortés i Díaz, Ivan Cortizo i Pagerols, Joan Subirana i Rial, Juan Maria Garcia i Barragán, Juan Enrique Esteban i Benito, Marta Postils i Xandri, Esteve Orriols i Bascompte, Maria Carmen Cuartielles i Arévalo, Rosa Massaguer i Robert, Domingo Martínez i Bayona, Laura Picas i Boixader, Jordi Valencia i Garcia, Gerard Garcia i Anglerill, Eloi Cortés i Escobet, Jordi Serra i Alonso. El títol de Patumaires d'Honor pels 25 anys d'implicació amb el Corpus aniran a parar a Anna Vanessa Villalba i Martínez, Margarida Baraldés i Casadevall, Judit Lucas i Clotet, Amador Almansa i Garcia, Ricard Balaguer i Marceló, Joan Lluís Brau i Santandreu, Maria Farràs i Lizán, Eva Garcia i de la Fuente, Emma Isach i Montero, Pere Muxí i Camprubí, Xavier Pons i Teulats, Josep Pujol i Gendrau, Josep Tor i Fígols, Antoni Vila i Ruiz, Xavier Bergua i Vilella, Marc Vilalta i Vilagrasa, Gerard Alsina i Roca, Jordi Llimós i Vilardell."Una banya de bou i encara més coses" de Mar Guixé Anglès ha estat d'altra banda l'escollit com a cartell anunciador de La Patum de 2018. Al cartell s'hi dibuixen diverses persones anònimes fent Patum, entre les quals es pot distingir Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, empresonat a Soto del Real des de fa prop de 7 mesos. Però també Josep Maria Isanta, el jove assassinat durant la Patum de 2005, i Joan Pey, un jove berguedà que va morir l'any 2013 en un accident de trànsit a Biosca (La Segarra).De la Patum Infantil, el cartell guanyador ha estat 'La Guita Encesa' d'Anna Huesca Fernández, de l'Escola Santa Eulàlia de Berga.En el ple de l'Ascensió també serveix cada any per conèixer els noms de les parelles que seran els administradors de la festa. Aquest 2018 es tracta de Maria Camps i Jacint Bernaus per Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls); Meritxell Sala i Miquel Muñoz per Sant Pere (Esclafidors Rebentats); Montse Vegas i Marc Soler pel centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits); i Raquel Torreblanca i Iñaki Sánchez per Raval (Ravenisses).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)