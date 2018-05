El PSOE demana a Torra que s'allunyi del «supremacisme» i treballi pel futur de tots els catalans

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha demanat al candidat a la investidura, Quim Torra, que s'allunyi del "supremacisme i la xenofòbia de la que fa gal·la" i treballi pel futur de tots els catalans. La socialista ha titllat de "decebedor" el discurs de Torra perquè "va parlar pel 47% que va votar independentisme i per a la CUP"."S'ha de superar d'una vegada la fractura social que l'independentisme ha generat a Catalunya i el discurs de Torra no ajuda", ha manifestat. Ha afegit que si Carles Puigdemont ha escollit Torra és perquè "és dels més radicals", igual que Artur Mas el va escollir a ell per ser "una de les persones més radicals dins de l'independentisme". Malgrat això, Lastra ha dit que si Torra és investit aquest dilluns no perden l'"esperança que s'obri una legislatura autonomista" i ha apuntat que el 155 "explicitava que en el moment que hi hagués govern a Catalunya, s'acabaria la seva aplicació".Tot i això, ha dit que si hi torna a haver un govern "que torni a saltar-se la legalitat, l'Estatut i la Constitució", aquesta "té eines per a defensar-se i per a defensar la ciutadania que ara està desemparada".Lastra ha criticat Cs sobre aquest tema i ha ironitzat que "segons sigui dia parell i imparell i de la darrera enquesta", la formació d'Albert Rivear "canvia de posició i dona suport o no al 155", mentre que els socialistes "no mercadegen" amb la democràcia espanyola. "No jugarem, mercadejarem i no entrarem en la política petita en la que vol entrar Ciutadans, nosaltres defensarem la Constitució", ha declarat.

