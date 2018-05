VÍDEO La Colla Jove penja l'estelada en un ajuntament basc amb crits de «llibertat presos polítics»

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha actuat en dos pobles bascos aquest cap de setmana Foto: Colla Jove

El president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Daniel Milà, ha penjat aquest dissabte una estelada al balcó de l'Ajuntament de Getaria, a Guipúzcoa, juntament amb el seu alcalde, enmig de crits de "llibertat presos polítics" i "independència".Aquesta acció s'emmarca en el desplaçament que ha fet la colla tarragonina fins a terres basques per actuar per partida doble aquest cap de setmana, a Derio, a Vizcaya, per a les Festes Majors de Sant Isidre i també a la mostra de Getaria, a Guipúzcoa.

