ERC posa en marxa una campanya per protegir el patrimoni emblemàtic de Barcelona

Esquerra Republicana ha posat en marxa la campanya "Protegim el patrimoni", amb el llançament d'una pàgina web, www.patrimoni.barcelona. La iniciativa pretén sensibilitzar sobre la importància de conservar i preservar la història viva de la ciutat, i alerta del perill de "desaparició de patrimoni emblemàtic de Barcelona".Els republicans posen els exemples del Palau del Marquès d'Alfarràs o Can Ricart, ambdós espais de propietat municipal, o el Palau Castanyar o Palau de Vilana Perles, que han estat comprats per fons d'inversió. Per afrontar aquesta tendència els republicans demanen la revisió del Catàleg de Patrimoni de la Ciutat i la convocatòria de la comissió mixta per actualitzar els criteris de protecció.D'altra banda, defensen una ordenança complementària a l'actual que "protegeixi de facto tots els elements amb una antiguitat superior als 80 anys". D'aquesta manera, per obtenir una llicència d'obres caldria aportar prèviament un informe històric i patrimonial. Els republicans reclamen també la creació de l'Institut Municipal de Patrimoni, un ens autònom de l'Institut Municipal d'UrbanismeEn aquesta línia, ERC va organitzar aquest dissabte una jornada de debat sobre la conservació del patrimoni a la ciutat, amb la participació de diversos experts i periodistes especialitzats en la matèria, que van analitzar els reptes de la ciutat de cara a la conservació dels seus elements històrics i arquitectònics. La jornada la va cloure el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)