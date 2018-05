Cs lamenta que la investidura estigui en mans d'un partit «antisistema» com la CUP

La diputada de Cs Lorena Roldán ha lamentat que Catalunya "torni a estar en mans d'un partit antisistema" com la CUP i ha afegit que no li sobtaria que la formació pogués acabar votant sí a la investidura davant d'un candidat "radical", com ha assegurat que ho és Quim Torra. En declaracions als mitjans, Roldán ha recordat que la CUP té "només quatre diputats" al Parlament i, per això, ha lamentat que "7,5 milions de catalans depenguin del que puguin decidir" aquest diumenge sobre el sentit del seu vot en la segona volta de la investidura.Sobre Torra, ha dit que és "encara més radical" que Carles Puigdemont i que és "impensable" que una persona que ha fet piulades i articles amb contingut "xenòfob" pugui arribar a la presidència de la Generalitat. "Ahir tenint l'oportunitat de demanar perdó no ho va fer, se'n va riure i humiliar a tots els catalans que ens sentim catalans, espanyols i europeus", ha declarat.Roldán també s'ha dirigit al govern espanyol i al seu president, Mariano Rajoy, a qui ha demanat que "rectifiqui" i "no miri cap a una altra banda". Ha afegit que si Torra surt escollit president serà "amb el vots de dos fugits de la justícia", en al·lusió al vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín, perquè Rajoy "no ha fet res per aturar-ho".La diputada ha titllat Torra de "titella" de Puigdemont i ha criticat que parlés de "recuperar les lleis independentistes i treballar per la república". Per això, ha avisat Rajoy que si pensa que amb el candidat a la investidura s'acaba el procés, està equivocat ja que el que hi haurà "més procés, més conflicte i més confrontació".

