El PP alerta que les actuacions fora de la llei a Catalunya tindran «conseqüències»

La vicesecretaria d'Estudis i Programes del PP i diputada del PPC, Andrea Levy, ha alertat que el govern espanyol estarà "vigilant" i no permetrà que cap actuació que el nou govern pugui cometre en la "il·legalitat" quedi "impune". "No hi ha impunitat per als que incompleixen la llei", ha declarat després de reunir-se amb la nova executiva de Noves Generacions a Barcelona.Levy ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat i absoluta fermesa" als catalans asseverant que si es cometen actuacions fora del marc legal, constitucional i estatutari "hi haurà conseqüències". Després del discurs de Torra, i davant la possibilitat que aquest sigui investit dilluns, ha lamentat que els catalans "no mereixen un president que només ho sigui d'una part" i li ha demanat que malgrat ell pensi que el procés independentista pugui portar a alguna banda, "no arrossegui les institucions de tots els catalans" perquè serà llavors quan el govern espanyol "actuarà"."No deixarem mai de banda la llei, la democràcia i la convivència de tots els catalans, no deixarem que trepitgin els nostres drets", ha declarat Levy. Ha recordat que en l'anterior legislatura es va donar resposta a les "il·legalitats" que es van cometre i ha manifestat que així es continuarà actuant si aquestes es repeteixen. "Si Torra i els separatistes volen continuar en l'escada del procés independentista, d'anar en contra de la llei, hi haurà una actuació ferma del govern espanyol", ha insistit.Levy no s'ha volgut pronunciar sobre la possibilitat que la CUP decideixi votar no en la segona volta de la investidura de Torra, que serà aquest dilluns.

